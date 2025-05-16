Юваль Рафаэль появилась на сцене второго полуфинала Евровидения-2025, пишет Show 24. В начале ее номера были слышны возгласы недовольных еврофанов – гул и освистывание.
К слову Время выбирать финалистов: текстовая трансляция второго полуфинала Евровидения-2025
Певица чувственно исполнила песню New Day Will Rise ("Новый день наступит"). Это особая композиция, написанная на трех языках – английском, французском и иврите. Она символична для страны, ведь символизирует исцеление и возрождение, которого ждут после сложного периода.
Так же и номер Юваль Рафаэль передавал надежду к светлому будущему.
Юваль Рафаэль – New Day Will Rise: смотрите видео онлайн
Напомним, израильская делегация обратилась в полицию из-за угроз жизни представительницы страны. Во время представления Юваль Рафаэль на бирюзовой дорожке один из пропалестинских активистов показал жест, будто перерезает горло.
Что известно о Юваль Рафаэль
- Девушка мечтала стать певицей с детства – она увлекалась соулом, R&B, а еще группами Led Zeppelin и Scorpions, певицами Бейонсе и Селин Дион.
- Однако профессиональную музыкальную деятельность она начала только два года назад. А уже в 2024 году приняла участие в шоу талантов – и победила.
- Юваль Рафаэль была на фестивале Nova в Израиле 7 октября 2023 года, когда началось нападение ХАМАС. Певица была одной из тех, кому удалось выжить.