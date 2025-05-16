Юваль Рафаель з'явилась на сцені другого півфіналу Євробачення-2025, пише Show 24. На початку її номеру було чутно вигуки незадоволених єврофанів – гул та освистування.

До слова Час обирати фіналістів: текстова трансляція другого півфіналу Євробачення-2025

Співачка чуттєво виконала пісню New Day Will Rise ("Новий день настане"). Це особлива композиція, написана трьома мовами – англійською, французькою та івритом. Вона символічна для країни, адже символізує зцілення й відродження, на який чекають після складного періоду.

Так само й номер Юваль Рафаель передавав надію до світлого майбутнього.

Юваль Рафаель – New Day Will Rise: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, ізраїльська делегація звернулася до поліції через погрози життю представниці країни. Під час представлення Юваль Рафаель на бірюзовому хіднику один з пропалестинських активістів показав жест, ніби перерізає горло.

Що відомо про Юваль Рафаель