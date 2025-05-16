Фінал Євробачення-2025: де і коли дивитися пряму трансляцію зі Швейцарії
- Фінал Євробачення-2025 відбудеться 17 травня у Базелі, Швейцарія, з трансляцією на платформах Суспільного.
- Україну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray; Jerry Heil оголосить бали від України.
- У фіналі виступатимуть 20 фіналістів, яких обрали у півфіналах, а також представники "Великої П'ятірки" і країни-переможниці.
- Коментатором залишається Тімур Мірошниченко, а у фіналі до нього приєднається alyona alyona.
Уже 17 травня у Базелі відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення-2025! За перемогу боротимуться 20 фіналістів, яких обрали у півфіналах, а також представники "Великої П'ятірки" та країни-переможниці.
Серед фіналістів, традиційно, є українці. Цього року нашу країну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. А де дивитися фінал Євробачення у прямому етері – розповідаємо далі на Show 24.
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Де дивитися фінал Євробачення-2025
Фінал пісенного конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Традиційно, прямий етер транслюватимуть на платформах Суспільного. Незмінним коментатором залишається Тімур Мірошниченко, але цього року до нього приєднуються зіркові гості. У першому півфіналі був ведучий Олександр Педан, у другому – комік Влад Куран, а у фіналі почуємо реперку та представницю України на Євробаченні-2024 – alyona alyona.
- Пряма трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне Культура".
- Також пісенний конкурс можна дивитися на сайті "Суспільне Культура" та сайті "Суспільне Євробачення".
- Ютуб-канал "Євробачення Україна" теж транслюватиме онлайн.
- На фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна.
- На Радіо Промінь трансляція буде доступна для прослуховування.
Всі фіналісти Євробачення-2025
- Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
- Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm
- Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
- Ісландія: Væb – Róa
- Нідерланди: Claude – C'est La Vie
- Польща: Justyna Steczkowska – Gaja
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato
- Португалія: Napa – Deslocado
- Україна: Ziferblat – Bird of Pray
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise
- Вірменія: Parg – SURVIVOR
- Данія: Sissal – Hallucination
- Австрія: JJ – Wasted Love
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME
- Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Мальта: Міріана Конте – SERVING
- Греція: Клавдія – Asteromata
- Швейцарія: Zoë Më – Voyage
- Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
- Франція: Луан – maman
- Німеччина: Abor & Tynna – Baller
- Іспанія: Melody – Esa diva
- Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro
Євробачення-2025 і Україна: головне, що треба знати
- Цього року конкурс приймає місто Базель, що у Швейцарії. Саме туди з'їхалися представники 37 країн, серед яких Ziferblat.
- Гурт представляє нашу країну з піснею Bird of Pray. Трек поєднує сучасне звучання з народними мотивами й символізує відродження та волю.
- Колектив виступив у першому півфіналі під номером 5. Вже зовсім скоро ми знову почуємо Ziferblat у першій частині великого фіналу.
- Речницею від України на Євробаченні-2025 обрали Jerry Heil. Саме вона оголосить бали у фіналі.