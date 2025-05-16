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Show24 Музика Фінал Євробачення-2025: де і коли дивитися пряму трансляцію зі Швейцарії
16 травня, 01:20
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Фінал Євробачення-2025: де і коли дивитися пряму трансляцію зі Швейцарії

Христина Кобак
Основні тези
  • Фінал Євробачення-2025 відбудеться 17 травня у Базелі, Швейцарія, з трансляцією на платформах Суспільного.
  • Україну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray; Jerry Heil оголосить бали від України.
  • У фіналі виступатимуть 20 фіналістів, яких обрали у півфіналах, а також представники "Великої П'ятірки" і країни-переможниці.
  • Коментатором залишається Тімур Мірошниченко, а у фіналі до нього приєднається alyona alyona.

Уже 17 травня у Базелі відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення-2025! За перемогу боротимуться 20 фіналістів, яких обрали у півфіналах, а також представники "Великої П'ятірки" та країни-переможниці.

Серед фіналістів, традиційно, є українці. Цього року нашу країну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. А де дивитися фінал Євробачення у прямому етері – розповідаємо далі на Show 24

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Де дивитися фінал Євробачення-2025

Фінал пісенного конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Традиційно, прямий етер транслюватимуть на платформах Суспільного. Незмінним коментатором залишається Тімур Мірошниченко, але цього року до нього приєднуються зіркові гості. У першому півфіналі був ведучий Олександр Педан, у другому – комік Влад Куран, а у фіналі почуємо реперку та представницю України на Євробаченні-2024 – alyona alyona. 

Всі фіналісти Євробачення-2025

  • Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
  • Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm
  • Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
  • Ісландія: Væb – Róa
  • Нідерланди: Claude – C'est La Vie
  • Польща: Justyna Steczkowska – Gaja
  • Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
  • Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato
  • Португалія: Napa – Deslocado
  • Україна: Ziferblat – Bird of Pray
  • Литва: Katarsis – Tavo akys
  • Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise
  • Вірменія: Parg – SURVIVOR
  • Данія: Sissal – Hallucination
  • Австрія: JJ – Wasted Love
  • Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
  • Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME
  • Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
  • Мальта: Міріана Конте – SERVING
  • Греція: Клавдія – Asteromata
  • Швейцарія: Zoë Më – Voyage
  • Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
  • Франція: Луан – maman
  • Німеччина: Abor & Tynna – Baller
  • Іспанія: Melody – Esa diva
  • Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Євробачення-2025 і Україна: головне, що треба знати

  • Цього року конкурс приймає місто Базель, що у Швейцарії. Саме туди з'їхалися представники 37 країн, серед яких Ziferblat.
  • Гурт представляє нашу країну з піснею Bird of Pray. Трек поєднує сучасне звучання з народними мотивами й символізує відродження та волю.
  • Колектив виступив у першому півфіналі під номером 5. Вже зовсім скоро ми знову почуємо Ziferblat у першій частині великого фіналу.
  • Речницею від України на Євробаченні-2025 обрали Jerry Heil. Саме вона оголосить бали у фіналі. 