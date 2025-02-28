Робить ставку на артиста з неоднозначною репутацією: Потап здивував прогнозом щодо Євробачення

Потап висловив несподіваний прогноз щодо переможця на Євробаченні цьогоріч. Він не прогнозує перемогу Україні.

Втім, вважає, що кришталевий мікрофон здобуде естонський виконавець Томмі Кеш, який викликає неоднозначні оцінки через його зв'язки з Росією. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Limon.

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Так, за словами Олексія, він особисто знайомий з Томмі Кеш і його командою, яких називає друзями. Потап високо оцінив пісню Espresso Macchiato, з якою естонець виступатиме на конкурсі, а також назвав "фантастикою" номер, ідею та всю артконцепцію виступу.

Я навіть більше скажу, ставлю сто доларів на те, що ця пісня виграє Євробачення,

– заявив продюсер.

Він вважає, що Томмі Кеш – приголомшлива, фантастична та дуже талановиту людину.

Водночас контроверсійність ситуації полягає в тому, що Томмі Кеш має російське коріння, співпрацював з російськими виконавцями, виступав у Росії та відвідував анексований Крим у 2021 році. Крім того, постановником його номера на Євробаченні-2025 є росіянка Аліна Пязок.

Нещодавно Томмі Кеш спільно з дискваліфікованим з Євробачення-2024 Йостом Кляйном випустив трек United By Music, що є офіційним гаслом конкурсу. У пісні містяться суперечливі рядки про війну, згадки про Україну та Росію: "Ми хочемо миру, вони хочуть війни", "Я хочу долетіти до Києва і поїхати до Москви".

Також у треку є критика на адресу Європейської мовної спілки (EBU) та мережі McDonald's. При цьому композиція завершується фразою самого Томмі Кеш: "Ця пісня така кумедна, не сприймайте її серйозно".