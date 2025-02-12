Скандал на Євробаченні-2025: Ірландію представить пісня, яку написала росіянка

Ірландія визначилась з представницею на Євробачення-2025. Нею стане співачка Emmy, яка виступить з піснею, у текст якої закладена радянська історія.

До Євробачення-2025 залишилися лічені місяці, тому кожна країна-учасник обирає свого представника. Нещодавно відбір відбувся в Ірландії, де обрали переможницю – Emmy (справжнє ім'я – Еммі Крістін Гуттулсруд Крістіансен). Про це пише 24 Канал з посиланням на Eurovision world.

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Пісня, з якою Emmy виступить на Євробаченні, має назву Laika Party. Авторами треку стала сама Emmy, Ерленд Гуттулсруд Крістіансен, Хенрік Остлунд, Трулс Маріус Аарра та росіянка Лариса Вільданова (Тормі), яка живе в Ірландії.

Текст пісні розповідає про собаку Лайку, яку радянські вчені у 1957 році запустили на навколоземну орбіту на космічному апараті "Супутник-2". Через 5 – 7 годин собака померла через стрес та перегрів, бо температура в кабіні досягла 40 градусів.

Emmy – Laika Party: дивіться відео онлайн

За словами Emmy, Лариса Тормі надихнула її податися на Євробачення. Сама ж співачка є норвежкою, але представлятиме Ірландію. Вона перемогла у відборі, отримавши по 12 балів від національного журі та глядачів і 10 балів від міжнародного журі.

Хто така Лариса Тормі

Лариса Тормі називає себе на своєму сайті "вокалісткою з класичною освітою, піаністкою та досвідченою співачкою й авторкою пісень". Вона народилась у російській республіці Башкортостан і переїхала до Ірландії нібито 20 років тому. Лариса стверджує, що не підтримує війну Росії проти України, але підтримує пропагандистські меседжі про те, що "росіяни також страждають" і вони "ні в чому не винні".