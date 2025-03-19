Не тільки Ziferblat: хто з відомих українських зірок приїде на Євробачення-2025

У Швейцарії триває активна підготовка до Євробачення-2025. Місто Базель розповіло про перші деталі програми конкурсу в травні, які чекатимуть на фанів поза основними концертами.

Шанувальники Євробачення, які прибудуть до Базеля на конкурс, можуть готуватися до виступів багатьох інших знаменитостей. Серед цих зірок буде українська співачка Jerry Heil. Про програму музичних і культурних подій повідомили на офіційному сайті Євробачення, передає Show 24.

До теми Український оператор, який зняв кліп для Томмі Кеша, прокоментував співпрацю з росіянами

Навпроти Містечка Євробачення будуть розташовані EuroClub і EuroCafé – місця, де щоночі триватимуть гучні вечірки.

У перший вечір EuroClub, 10 травня, відбудеться вечірка-відкриття за участі швейцарських діджеїв. На сцену вийдуть улюбленці пісенного конкурсу – представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil, переможниця Євробачення-2013 від Данії Еммелі де Форест та учасник Євробачення-2018 від Австрії Цесар Семпсон.

Зауважимо, вже всі країни обрали своїх учасників у пісенному конкурсі, тому букмекери роблять перші ставки на Євробачення-2025. Україні пророкують 9 місце у фіналі. Найбільше шансів на перемогу нібито у Швеції.

Які ще розваги будуть в Базелі

Площа Барфюссерплац з 10 до 17 травня стане площею Євробачення. Кожен день матиме власну музичну тему, наприклад День джазу чи День хіп-хопу.

Традиційно у Базелі буде Eurovision Village (Містечко Євробачення). Цьогоріч вперше воно буде у закритому приміщенні, що розраховане приблизно на 12 тисяч відвідувачів. Там будуть зони для вечірок, відпочинку. На Eurovision Village виступатимуть швейцарські зірки Євробачення та інші знаменитості, зокрема, Кончіта Вурст.