Пісня Мальти на Євробачення-2025 не пройшла цензуру: яка причина

Європейська мовна спілка (EBU) заборонила використовувати мальтійське слово "kant" у пісні представниці Мальти на Євробаченні-2025 Міріани Конте. Річ у тім, що це слово співзвучне з англійською лайкою.

Такою новиною співачка поділилась у своєму інстаграмі, пише 24 Канал. Вона також зазначила, що знімає офіційний кліп на пісню Kant та "буквальне проживає своє найкраще життя".

Не пропустіть Прогноз від букмекерів на Євробачення-2025: яке місце пророкують Україні

Нас щойно повідомили, що Європейська мовна спілка вирішила не використовувати мальтійське слово "kant" у нашій заявці на пісенний конкурс Євробачення. Хоча я шокована і розчарована, особливо зважаючи на те, що у нас є менше ніж тиждень, щоб подати пісню, я обіцяю вам, що шоу триватиме – діва не впаде,

– написала Міріана Конте.

Що не так з піснею Мальти на Євробачення-2025

Нагадаємо, у лютому Міріана Конте перемогла на Національному відборі на Євробачення-2025 у Мальті з піснею, яка називається Kant. З мальтійської мови це слово перекладається як "спів", однак воно співзвучне з англійським – "c*nt", що означає жіночі геніталії. Саме через це пісню раніше розкритикували у мережі.

Ба більше, у пісні є словосполучення "serving kant", яке деякі медіа зрозуміли як алюзію на популярну сленгову фразу "serving c*nt". У квір-культурі так називають сміливу та впевнену людину.

Міріана Конте – Kant: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні-2025 представить гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Колектив виступить у першій половині першого півфіналу, який відбудеться 13 травня. Другий півфінал пройде 15 травня, а гранд-фінал – 17 травня. Цьогорічний пісенний конкурс прийматиме місто Базель, що у Швейцарії.