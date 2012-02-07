Євробачення – це музичні Олімпійські ігри, – інтерв'ю з креативним продюсером Нацвідбору 2025

Цього року креативним продюсером Нацвідбору став Герман Нєнов – український режисер шоу, кліпмейкер. Герман має великий досвід участі в пісенному конкурсі, тож готує шоу, що буде нагадувати майданчик великого Євробачення.

Напередодні Національного відбору Євробачення-2025 у рамках проєкту "Інтерв'ю24" ми поспілкувалися з Германом та дізналися головні подробиці шоу, яке глядачі побачать вже 8 лютого о 18:30.

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Я вважаю цю співпрацю справді унікальною, – як став продюсером Нацвідбору

Германе, перш за все, розкажіть, будь ласка, про співпрацю з Суспільним, як вам вдалося стати креативним продюсером Нацвідбору?

Цей проєкт – результат великої творчої та технічної співпраці між мною, як креативним продюсером, та компанією Starlight Production. Цього року ми разом вирішили подати свою концепцію проведення Національного відбору на мистецький конкурс Суспільного Мовлення, перемогли і таким чином стали виробниками цього телевізійного шоу – вже в суботу глядачі зможуть побачити його в ефірі.

Я вважаю цю співпрацю справді унікальною. У мене є великий досвід роботи з Євробаченням з різних боків: я був креативним продюсером Євробачення-2023 від України, а також працював у делегаціях України та Люксембургу на дитячому і дорослому конкурсах у 2023 та 2024 роках відповідно. Зі свого боку Starlight Production створили найкращі Нацвідбори в історії, включно з першим відбором в умовах повномасштабної війни у 2023 році. Тому мені здається, що наша творча команда зможе вас здивувати.



Герман Нєнов / Фото Олександр Парубаймих

Сцена цього року теж особлива, – яким буде Нацвідбір на Євробачення-2025

Ведучий Нацвідбору Тімур Мірошниченко в одному з інтерв'ю поділився, що ще на першій зустрічі з вами сказав, що нарешті відбір буде таким, про який він мріяв усі 20 років роботи на Євробаченні. У чому його відмінність від попередніх Нацвідборів?

Відмінність у тому, що цього року ми максимально наблизили формат Нацвідбору до фіналу великого Євробачення, додавши ключові форматні елементи. Наприклад, протягом усього ефіру будуть заздалегідь зняті ролики – так звані VT, зокрема opening VT, яке відкриє шоу. Гостьові виступи за своєю концепцією також будуть наближені до інтервал-актів Євробачення. У нас буде ексклюзивний номер відкриття, де вперше на одній сцені зберуться дев'ять топових українських артистів Євробачення. До того ж, ми вирішили зробити парад фіналістів, який стане фіналом першої частини шоу.

Сцена цього року теж особлива. Вона складається з кількох майданчиків: два рівні основної сцени, подіум, що переривається центральним кубом, і Green Room, де перебуватимуть учасники. Для глядачів також змінили простір – буде стояча фан-зона і трибуни.

Крім того, Starlight Production працюють над тим, щоб формат зйомки нагадував знімання міжнародного конкурсу, тож буде багато цікавих моментів – наприклад, включення та скетчі з Green Room. Це буде ще одна паралельна ведучим сюжетна лінія, про яку ви дізнаєтесь трохи пізніше.

У чому полягає головний концепт цьогорічного Нацвідбору?

Щоб дізнатися, якою буде концепція цьогорічного Національного відбору, вмикайте "Суспільне Культура" або ютуб-канал "Євробачення Україна" у суботу, 8 лютого о 18:30. Але можу сказати, що для мене було важливо, щоб цей Нацвідбір став портретом палітри емоцій нашого сьогодення.

Зверніть увагу! Пісні Національного відбору Євробачення-2025 презентували на пресконференції, яка відбулася наприкінці січня. Усі претенденти на право представляти Україну на Євробаченні-2025 виступлять наживо у фіналі, після чого глядачі та професійні журі оберуть переможця.

Щоб він подарував нам надію на світанок, нагадав, що нам є чим пишатися, та головне – об'єднав нас. Тема "портрету" насправді закладена навіть у сценографію шоу: на бокових колонах сцени періодично з'являтимуться великі портрети учасників, інтегровані у загальну концепцію.

Ви вже розповідали, що цього року глядачі побачать одну з найкрасивіших сцен за всю історію українських Нацвідборів. А також у центрі зали з’явиться навіть Green Room для "делегацій" наших фіналістів. Скільки часу триває реалізація цієї задумки, хто над нею працює?

Зазвичай створення сцен для таких шоу займає кілька місяців і проходить мінімум від трьох до семи-восьми раундів правок. Але цього разу все було зовсім інакше.

Вперше у моїй кар'єрі все відбулося майже з першої спроби. Я зустрівся лише на один бриф із керівництвом компанії Starlight Scenery, яка створила стейдж-дизайн цьогорічної сцени Нацвідбору. Поділився своїми ідеями, меседжами, які хотів інтегрувати, та творчими задачами, які хочу реалізувати. І вже з першого разу команда надіслала дизайн, який був затверджений на 98%.

Це справді унікальний досвід для мене. Starlight Scenery – це неймовірно крута команда професіоналів. Але головне навіть не це. Найцінніше – це те, що у нас одразу відбувся повний метч по творчому баченню та сенсах. Саме це дозволило створити сцену, яка, вірю, стане однією з найяскравіших в історії українських Нацвідборів.

Це інвестиція, – чи доцільно витрачати на Нацвідбір понад 10 мільйонів гривень

Цього року відбір вкотре проходитиме під час повномасштабної війни, коли діють певні обмеження, зокрема у залі немає глядачів, доводиться проводити шоу на закритій локації. З якими найбільшими труднощами стикається команда Нацвідбору під час реалізації ефіру?

Національний відбір на Євробачення загалом має короткі строки виробництва. Подібні шоу зазвичай готують від трьох місяців до пів року, а у нас є лише два місяці, щоб створити весь проєкт. Це вимагає нестандартних рішень.

Додаткові виклики створюють військові реалії. Через комендантську годину ми не можемо працювати вночі, а у разі повітряної тривоги змушені зупиняти репетиції заради безпеки команди. Це обмежує процес, але ми фокусуємося не на труднощах, а на можливостях, які перед нами відкриваються

У проєкті "Суспільного" йдеться, що граничний ліміт витрат на послуги із створення телеверсії нацвідбору – це 10 мільйонів 500 тисяч гривень. Коли ця сума стала відомою громадськості, полилась хвиля хейту, мовляв, зараз ці кошти доцільніше направити на допомогу армії. Що ви можете сказати на ці закиди?

По-перше, я б не розглядав це питання як витрачання бюджетних коштів. Це інвестиція, яка в результаті приносить значно більше фінансових надходжень, які спрямовуються на обороноздатність країни та соціальні ініціативи.

Досвід попередніх років показав, що дивіденди від Нацвідбору та обрання представника України на Євробаченні перевищували витрати в рази. Інколи – втричі, а інколи й у десять разів.

Ось лише кілька фактів. Кришталевий мікрофон Kalush Orchestra було продано за 900 тисяч доларів на підтримку армії. TVORCHI зібрали близько 12 мільйонів гривень у колаборації з UNITED24. Сума, витрачена на Нацвідбір-2024, була перекрита лише одним благодійним концертом у Литві за участі Jerry Heil та alyona alyona. А таких ініціатив було безліч упродовж підготовки до Євробачення. Не кажучи про те, що пізніше дівчата закрили збір на відбудову гімназії.

По-друге, я би не розглядав Євробачення як просто розважальний захід. Це глобальна платформа для донесення українських наративів на світову аудиторію.

Конкурс дивляться понад 160 мільйонів глядачів по всьому світу, і вони мають бачити та чути: Україна існує. Україна бореться. Україна не здається.

Тому ті, хто роздувають це питання, або не розуміють контексту, або просто не вивчили матчасть. Якщо поглянути на це з точки зору сухої математики – це не витрати, а прибуток.

Євробачення – це музичні Олімпійські ігри, – чому Нацвідбір важливо проводити в умовах війни

Чому Національний відбір важливий для України?

Євробачення – це музичні Олімпійські ігри. Це найбільший культурний майданчик, платформа для трансляції нашої ідентичності, креативної індустрії, наративів та правди про те, що відбувається в Україні через російську агресію.

Це не просто три шоу. Це сотні медійних та іміджевих заходів: пресконференції, інтерв'ю, благодійні ініціативи, співпраці з впливовими світовими медіа. До Євробачення прикута увага всього світу – від України до США й Австралії. Його дивляться, коментують і обговорюють найвпливовіші люди планети.

Альтернативи цьому конкурсу за рівнем охоплення аудиторії сьогодні просто немає. І ми зобов'язані використовувати кожну можливість, щоб заявляти про себе.

Я завжди вважав і вважаю: там, де не звучить наш голос, його замінять невигідними нам наративами та маніпуляціями.

Цього року ви співпрацюєте з Тіною Кароль. Як вам це тандем?

Тіна – справжня поп-діва, яка поєднує в собі і артистку, і продюсерку. Працюється разом нам чудово. Поп-діви – це моя сильна сторона, моя стихія. Серед моїх клієнтів завжди були найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу.

Ведучими цьогорічного Нацвідбору стали Тімур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Василь Байдак. Тімур вже протягом 20 років працює на Євробаченні, а за якими критеріями обирали інших ведучих?

Цього року мені дуже хочеться передати справжній вайб Євробачення в нашому шоу. Тому ми обрали ведучих, які не лише мають власний досвід у контексті Нацвідбору, а й можуть бути самоіронічними та розряджати атмосферу, яка і без того буде напружена, адже вибір представника України це завжди складно. Як я пожартував у своїх соцмережах, наша трійка ведучих – ідеальна, тому що, навіть якщо "ляже" Дія – вони покажуть листочок і знайдуть вихід із будь-якої ситуації. Ми обіцяємо вам незабутній, динамічний і справді крутий конферанс!

Євробачення – це справжній тест на психологічну витривалість, – про фаворитів Нацвідбору

Усі учасники та їхні пісні дуже різні. Впевнена, кожен українець зможе обрати трек, який йому сподобається. Особисто ви, яку пісню бачите на Євробаченні-2025 від України?

Цього року я дотримуюсь нейтралітету, адже є частиною продакшн-команди конкурсу і не можу давати характеристику пісням чи учасникам або натякати на свої жанрові вподобання. Одне можу сказати точно: це має бути сильний артист із характером, меседжем та незламністю. Євробачення – це справжній тест на психологічну витривалість, адже тут недостатньо просто вийти на сцену й заспівати. Це марафон, що триває три місяці безперервно, і для кожного артиста – це велике випробування та тест на витривалість.

Для мене всі учасники конкурсу однаково важливі й цінні. Ще на першому зумі я сказав, що завжди відкритий до порад, навіть тих, що не стосуються безпосередньо шоу. Тому багато хто звертається до мене по творчими питанням, і я з радістю допомагаю. Виділяти когось не можу, бо всіх люблю однаково.

Окрім ролі креативного продюсера Нацвідбору, я також працюю над постановками для шести учасників. Інші чотири фіналісти мають своїх режисерів, які розробляють для них творчі концепти, – це MOLODI, KHAYAT, Ziferblat та Маша Кондратенко. А ми з продакшн-командою конкурсу робимо все, щоб їхні ідеї були максимально яскраво представлені в рамках шоу.

Так складається, що ледь не кожен Нацвідбір супроводжується скандалом: поїздка Аліни Паш в окупований Крим, проблеми з голосуванням у Дії тощо. Як такі скандали впливають на наш імідж серед європейських колег?

Як співає наша музична продюсерка: "Що можеш дзвонити, хто сказав? Ти напросився на скандал". Скандали зазвичай виникають навколо резонансних подій. І я вважаю, що якщо Нацвідбір супроводжується бурхливими обговореннями чи навіть скандалами, то це лише підтверджує його актуальність та інтерес до нього. Сьогодні це одна з головних культурних подій української креативної індустрії.

До того ж скандали є на всіх Нацвідборах, просто ми за ними не стежимо. Так само й інші країни не заглиблюються в наші внутрішні суперечки. Для нас це вже традиційна частина процесу насправді, проте найголовнішим залишається фінальний результат – потужний виступ та гідне представлення країни на міжнародному шоу.



Герман Нєнов / Фото Олександр Парубаймих

На вашу думку, яким цьогоріч має бути меседж України на Євробаченні?

Якщо я вам відповім на це питання, то всі напишуть, що в мене є фаворит на цьому Нацвідборі. Тому про меседж України на Євробаченні, який би я хотів почути, я вам скажу після Нацвідбору. Можу сказати одне: він однозначно має бути гучним.