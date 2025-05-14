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Show24 Музика Відгримів перший півфінал Євробачення-2025: результати голосування
14 травня, 00:32
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Відгримів перший півфінал Євробачення-2025: результати голосування

Марія Примич
Основні тези
  • У фінал Євробачення-2025 пройшли 10 країн, зокрема й Україна з гуртом Ziferblat.
  • З конкурсу вибули Словенія, Бельгія, Азербайджан, Хорватія та Кіпр.

13 травня у швейцарському місті Базель відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення. На сцені виступили представники 15 країн, зокрема й український гурт Ziferblat, однак не всім вдалося пройти до фіналу.

У фінал автоматично проходять країни "Великої п'ятірки": Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, а також країна-переможниця Швейцарія. Про результати голосування у першому півфіналі розповість Show 24.

До слова Євробачення-2025: текстова трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу

Перший півфінал Євробачення-2025: результати голосування

За результатами глядацького голосування, у фінал Євробачення-2025 пройшли такі країни:

  • Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter.
  • Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm.
  • Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu.
  • Ісландія: Væb – Róa.
  • Нідерланди: Claude – C'est La Vie.
  • Польща: Justyna Steczkowska – Gaja.
  • Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia.
  • Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato.
  • Португалія: Napa – Deslocado.
  • Україна: Ziferblat – Bird of Pray.

Хто пройшов у фінал Євробачення-2025 / Скриншот з відео 

Однак за перемогу на пісенному конкурсі боротимуться не всі. Попрощалися з такими країнами:

  • Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left.
  • Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights.
  • Азербайджан: Mamagama – Run With U.
  • Хорватія: Marko Bošnjak – Poison Cake.
  • Кіпр: Theo Evan – Shh.

Зауважимо, що у півфіналах не голосують за представників "Великої п'ятірки" та за конкурсанта від країни-переможниці. Фінал Євробачення-2025 відбудеться у суботу, 17 травня. 