Перший півфінал Євробачення-2025: під яким номером виступатиме Україна

Організатори Євробачення-2025 провели чергове жеребкування. Стали відомі порядкові номери виступів у півфіналах для всіх учасників конкурсу.

Україна виступатиме під номером 5 у першому півфіналі Євробачення-2025, що відбудеться 13 травня. Про це пише з посиланням на сайт Євробачення.

Цікаво Євробачення чекає: гурт Ziferblat представив акустичну версію конкурсного треку Bird of Pray

Перед гуртом Ziferblat, що представить свою пісню Bird of Pray, виступатимуть представники Ісландії, Польщі, Словенії та Естонії.



Порядок виступів учасників Євробачення у першому та другому півфіналах / Скриншот з відео

У півфіналах свої пісні представлять представники країн Великої п'ятірки та країни-переможця. У першому півфіналі, зокрема, виступатиме Іспанія, Італія та Швейцарія.

Як Ziferblat прокоментували порядковий номер

Представники України залишилися задоволеними отриманим порядковим номером.

З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. 5 – чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас це – ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу,

– поділилися Ziferblat.

Раніше Ziferblat зробили свій прогноз щодо переможця Євробачення-2025. Фронтмен гурту Даниїл назвав двох своїх фаворитів – це представники Польщі та Латвії. Його брата Валентина вразили такі країни-учасники: Португалія, Латвія, Великобританія, Фінляндія, Албанія та Італія.