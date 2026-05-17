У Відні відгриміло Євробачення-2026: як виступили усі фіналісти конкурсу

16 травня 2026 року відбувся грандфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026. Усі учасники вже встигли запалити сцену своїми яскравими номерами, потужною енергетикою та піснями, які запам'яталися глядачам.

Кожен фіналіст став частиною цієї великої музичної історії та привніс у конкурс щось особливе: хтось – драйв, хтось – глибокі сенси, а хтось – видовищну постановку та яскраве шоу.

Відео виступів всіх конкурсантів Євробачення-2026

Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem

Німеччина: Сара Енгельс – Fire

Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle

Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice

Албанія: Alis – Nân

Греція: Акілас – Ferto

Україна: LELÉKA – Ridnym

Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse

Сербія: Lavina – Kraj mene

Мальта: Ейдан – Bella

Чехія: Даніель Жижка – Crossroads

Болгарія: Dara – Bangaranga

Хорватія: Lelek – Andromeda

Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei

Франція: Monroe – Regarde!

Молдова: Satoshi – Viva, Moldova

Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin

Польща: Alicja – Pray

Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más

Швеція: Felicia – My System

Кіпр: Antigoni – Jalla

Італія: Саль Да Вінчі – Per sempre sì

Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya

Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Австрія: Cosmó – Tanzschein

Про номер LELÉKA, яка представила Україну на конкурсі

Цьогоріч представницею України на Євробаченні стала виконавиця LELÉKA. Вона виступила з піснею Ridnym.

Уперше єврофани побачили артистку на сцені конкурсу у другому півфіналі, де вона виступала під 12-м номером.

У гранд-фіналі LELÉKA вийшла на сцену сьомою.

Співачка вразила прихильників потужним номером, чуттєвим вокалом і глибокими сенсами, якими були наповнені і її виступ, і сценічний образ, і сама подача пісні.

Нагадаємо, над сценічним образом артистки працювала дизайнерка Лілія Літковська. Режисером постановки став Ілля Дуцик.