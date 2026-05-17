У Відні відгриміло Євробачення-2026: як виступили усі фіналісти конкурсу
- 16 травня 2026 року у Відні пройшов грандфінал Євробачення-2026 з участю багатьох країн, включаючи Україну, яку представляла LELÉKA з піснею Ridnym.
- LELÉKA виступила у фіналі сьомою, вразивши глядачів потужним номером і чуттєвим вокалом.
16 травня 2026 року відбувся грандфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026. Усі учасники вже встигли запалити сцену своїми яскравими номерами, потужною енергетикою та піснями, які запам'яталися глядачам.
Кожен фіналіст став частиною цієї великої музичної історії та привніс у конкурс щось особливе: хтось – драйв, хтось – глибокі сенси, а хтось – видовищну постановку та яскраве шоу. Відео виступів усіх учасників фіналу Євробачення-2026 дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.
Відео виступів всіх конкурсантів Євробачення-2026
Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
Німеччина: Сара Енгельс – Fire
Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle
Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice
Албанія: Alis – Nân
Греція: Акілас – Ferto
Україна: LELÉKA – Ridnym
Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse
Сербія: Lavina – Kraj mene
Мальта: Ейдан – Bella
Чехія: Даніель Жижка – Crossroads
Болгарія: Dara – Bangaranga
Хорватія: Lelek – Andromeda
Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
Франція: Monroe – Regarde!
Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin
Польща: Alicja – Pray
Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
Швеція: Felicia – My System
Кіпр: Antigoni – Jalla
Італія: Саль Да Вінчі – Per sempre sì
Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya
Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Австрія: Cosmó – Tanzschein
Про номер LELÉKA, яка представила Україну на конкурсі
Цьогоріч представницею України на Євробаченні стала виконавиця LELÉKA. Вона виступила з піснею Ridnym.
Уперше єврофани побачили артистку на сцені конкурсу у другому півфіналі, де вона виступала під 12-м номером.
У гранд-фіналі LELÉKA вийшла на сцену сьомою.
Співачка вразила прихильників потужним номером, чуттєвим вокалом і глибокими сенсами, якими були наповнені і її виступ, і сценічний образ, і сама подача пісні.
Нагадаємо, над сценічним образом артистки працювала дизайнерка Лілія Літковська. Режисером постановки став Ілля Дуцик.