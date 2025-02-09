Прогноз від букмекерів на Євробачення-2025: яке місце пророкують Україні

Букмекери оновили свої ставки на Євробачення-2025, яке відбудеться у швейцарському місті Базель у травні. Цьогоріч на сцені пісенного конкурсу виступлять представники з 37 країн. Молдова відмовилася від участі.

Вчора, 8 лютого, відгримів фінал українського Національного відбору на Євробачення-2025. За результатами голосування членів журі та глядачів перемогу здобув гурт Ziferblat. Стало відомо, яке місце на пісенному конкурсі наразі букмекери пророкують Україні, інформує 24 Канал з посиланням на Eurovisionworld.

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Наразі найбільші шанси перемогти на Євробаченні-2025 у Швеції, яка ще не оголосила свого представника. Ймовірність – 10 відсотків, згідно з даними букмекерів. А от у Чорногорії, яка вирішила повернутися до участі у пісенному конкурсі, досить низькі шанси отримати омріяний кубок – всього 1 відсоток.

Зазначимо, що Україна увійшла у десятку найкращих, однак наразі не посідає призові місця. Букмекери прогнозують, що гурт Ziferblat опиниться на 7 місці.

Прогноз на Євробачення-2025 від букмекерів: рейтинг

Швеція. Ізраїль. Франція. Бельгія. Фінляндія. Італія. Україна. Естонія. Німеччина. Чехія.

Ставки букмекерів на Євробачення-2025 / Скриншот з сайту

У кого найнижчі шанси перемогти на Євробаченні-2025 / Скриншот з сайту

Як бачимо, серед фаворитів є Ізраїль. Цьогоріч від країни на конкурс поїде співачка Юваль Рафаель, яка дивом вижила після нападу ХАМАС. 7 жовтня 2023 року бойовики відкрили вогонь, коли проходив фестиваль Nova. Тоді вбили багато людей, артистка ж перебувала в укритті поряд з тілами загиблих.

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