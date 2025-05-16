Уперше з 2014 року: що сталося у другому півфіналі Євробачення-2025

15 травня відбувся другий півфінал Євробачення-2025, де остаточно стало відомо усіх учасників пісенного конкурсу. Вони вже в суботу, 17 травня, змагатимуться у гранд-фіналі Євробачення.

Що цікаво, цьогорічний пісенний конкурс став історичним для Північної Європи. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал "Єврофани. Новини Євробачення".

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Річ у тім, що вперше за останнє десятиріччя всі скандинавські країни – Ісландія, Норвегія, Швеція, Данія та Фінляндія – вийшли до фіналу Євробачення. Востаннє подібне траплялося у 2014 році.



Усі скандинавські країни пройшли до фіналу Євробачення-2025 / Скриншот з телеграм-каналу

Ця новина викликала активну реакцію аудиторії: публікація тг-каналу зібрала сотні лайків і коментарів, де єврофани відзначили, що країни на це заслужили.



Як українські фанати відреагували на те, що всі скандинавські країни пройшли у фінал Євробачення-2025 / Скриншот з телеграм-каналу

Представники скандинавських країн:

Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter

Ісландія: Væb – Róa

Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu

Данія: Sissal – Hallucination

Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME

Зауважимо, що букмекери прогнозують перемогу в Євробаченні учасникам зі Швеції, а Норвегія, за їхніми передбаченнями, може зайняти четверте місце у фіналі пісенного конкурсу.

Які ще країни виступлять у фіналі Євробачення-2025

Загалом цьогорічний фінал об'єднає учасників із 26 країн. До представників скандинавських країн долучаться фіналісти з усієї Європи. Зокрема, Україну цього року представляє гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray. Серед інших учасників фіналу – представниця Іспанії, французька виконавиця Луан, а також Lucio Corsi з Італії. Велика Британія виступить з гуртом Remember Monday, Польщу представить Justyna Steczkowska, а Німеччину – дует Abor & Tynna.

Свої надії на перемогу покладають і інші учасники: Естонія, Ізраїль, Литва, Люксембург, Латвія, Нідерланди, Греція, Вірменія, Швейцарія, Мальта, Португалія, Сан-Марино та Албанія.

Напередодні наша редакція писала про те, де та коли дивитися фінал Євробачення-2025.