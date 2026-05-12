Чи можуть українці голосувати у першому півфіналі Євробачення-2026
- Україна не голосує у першому півфіналі Євробачення-2026.
- Глядачі з решти світу можуть голосувати у кожному півфіналі, а національні журі знову враховуються у півфіналах.
Євробачення-2026 стартує вже зовсім скоро. Сьогодні, 12 травня, відбудеться перший півфінал конкурсу. За результатами жеребкування, Україна виступатиме в другому півфіналі.
Кожен єврофан може долучитися до обрання переможця чи лідера конкурсу. Глядачі в країнах мовників-учасників можуть голосувати у тому півфіналі, де змагається їхня пісня, пише 24 Канал.
Тобто, Україна НЕ голосує у першому півфіналі. Єврофани-українці зможуть віддавати свої голоси лише в другому півфіналі, що відбудеться в четвер, 14 травня.
Якщо зараз ви перебуваєте за кордоном і в тій країні, що бере участь у першому півфіналі, то ви можете голосувати за свого фаворита.
Нагадаємо, що в першому півфіналі беруть участь такі країни: Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Португалія, Грузія, Фінляндія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, Бельгія, Литва, Сан-Марино, Польща, Сербія.
Країни "великої четвірки" та країна-переможець також виступатимуть у півфіналах. Сьогодні виступає Італія та Німеччина. Також додамо, що глядачі з решти світу можуть голосувати у кожному півфіналі.
Як проголосувати на Євробаченні?
Глядачі можуть проголосувати до 20 разів, але не більше 5 голосів можна віддати за одного учасника.
Загалом є 3 варіанти того, як голосувати. Можна обрати той, що буде для вас найзручнішим.
- Застосунок Eurovision Song Contest, що доступний для пристроїв на Android, iOS і Windows. У розділі Vote можна віддавати голос за учасника, що сподобався.
- Телефон та смс-повідомлення. Під час трансляції на екрані покажуть номери й коди для голосування.
- Офіційний сайт – www.esc.vote.