Через вигуки з зали: виступ Ізраїлю на Євробаченні-2026 ледь не зірвали

Щорічний пісенний конкурс Євробачення-2026 стартував сьогодні, 12 травня, у Відні. Змагання відбувається на тлі дискусії щодо участі Ізраїлю – це питання досі викликає гучні суперечки.

Під номером 10 на сцену Євробачення-2026 представник Ізраїлю – Ноам Беттан. Його виступ ледь не зірвався, пише Independent.

На початку виступу Ноама Беттана було чутно гучні вигуки з залу наживо. Як пишуть у пресі, глядачі скандували фразу: "Зупиніть геноцид". Також про це пише The Jerusalem Post.

Повертаючись до номера, ізраїльський артист у чорному шкіряному костюмі презентував Європі пісню Michelle, де йдеться про токсичні стосунки. У композиції лунає три мови: іврит, французька та англійська.

У виступі Ноама поєдналися танці, дзеркала та гра світла. Найбільше увагу привертала велика конструкція у формі діаманта, що оберталася та розкривалась.

Що відомо про скандал на тлі участі Ізраїлю?

Євробачення-2026 стикнулося з одним з найбільших скандалів за всі 70 років.

Коли EBU підтвердила участь Ізраїлю в конкурсі у цьому році, інші мовники вирішили бойкотувати конкурс. Іспанія, Нідерланди, Ісландія, Ірландія та Словенія відмовилися брати участь у Євробаченні. Деякі з країн навіть не транслюватимуть змагання.

Попри постійні заяви про аполітичність, Євробачення досі залишається майданчиком, на який дуже впливають політичні настрої суспільства. Судячи з виступу Ноама Беттана, це відобразилося і цього року.