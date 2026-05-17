У трійці лідерів: Болгарія підірвала фінал Євробачення-2026 піснею від друга Кіркорова

Довгоочікуваний фінал Євробачення-2026 розпочався 16 травня у Відні. Болгарська виконавиця Dara вже представила свій динамічний трек Bangaranga, який змусив весь зал рухатися в унісон із шаленим ритмом.

Букмекери на сайті Eurovisionworld пророкують співачці 3 місце.

Співачка влаштувала на сцені справжній вибух енергії, адже поєднала у своєму виступі сучасний електронний біт з виразними звуковими мотивами. Одним з авторів пісні Bangaranga став грецький композитор Дімітріс Контопулос. Втім, його участь викликала неоднозначну реакцію в мережі, адже музикант є багаторічним другом путініста Філіпа Кіркорова.

Перформанс вразив глядачів складною та синхронною хореографією, яку Dara виконувала разом з великим танцювальним балетом. Яскраві неонові декорації, динамічна зміна графіки на екранах та сильна харизма артистки створили атмосферу масштабного сучасного шоу. Співачка впевнено тримала увагу зали від першої до останньої секунди й продемонструвала потужний вокал. Саме тому глядачі нагородили виступ оваціями.

Що відомо про представницю Болгарії?

Dara вважається однією з найвідоміших виконавиць у своїй країні. Співачка постійно розширює межі рідної культури. Слухачі найбільше знають її завдяки хітам Thunder, Call Me та Mr. Rover, які тижнями очолювали головні хіт-паради.

Кліпи та треки Dara вже зібрали понад 80 мільйонів прослуховувань і переглядів на різних цифрових платформах. Артистка також допомагала розвиватися новому поколінню колег, коли працювала менторкою у вокальному шоу The Voice of Bulgaria протягом 2021 та 2022 років.

Особливим проєктом у кар'єрі виконавиці став альбом ADHDARA, який вона випустила у 2025 році. Саме ця платівка визначила її впевнений перехід від статусу локальної попзірки до артистки з виразною міжнародною ідентичністю та глобальною присутністю.