Даниїл Лещинський з Ziferblat оголосив бали від України: кому віддали 12 балів

У Відні просто зараз відбувається фінал Євробачення-2026. Представники країн оголошують бали від професійного журі. Речником від України став Даниїл Лещинський із гурту Ziferblat.

Минулого року саме гурт Ziferblat представляв Україну на Євробаченні. Тож його вокаліст Даниїл Лещинський оголосив бали від України у прямому ефірі Євробачення, пише 24 Канал.

Даниїл Лещинський включився у прямий ефір з Києва. Вона оголосила, кому професійне журі присудило 12 балів – найвищу оцінку. Також на екрані показали, скільки ще балів та яким учасникам віддали судді.

12 балів – Мальта

10 балів – Ізраїль

8 балів – Молдова

7 балів – Чехія

6 балів – Фінляндія

5 балів – Франція

4 бали – Італія

3 бали – Румунія

2 бали – Австралія

1 бал – Велика Британія.



До слова, склад українського професійного журі ми дізнаємося вже у неділю, 17 травня.

Зазначимо, у 2025 році організатори Євробачення оголосили про низку змін. Зокрема, кількість членів професійного журі мала змінитися з 5 до 7. Розширився спектр професійного досвіду суддів – окрім музикантів, до складу також можуть входити хореографи, музичні критики тощо.

У кожному журі також має бути щонайменше двоє членів віком від 18 до 25 років, щоб залучити до конкурсу більше молодшої аудиторії.

Як виступила Україна у фіналі Євробачення?

Україну у фіналі Євробачення представила LELÉKA з піснею Ridnym. Співачка зробила ставку не на масштаб, а атмосферу, драматургію, емоційну напругу та оригінальні візуальні рішення.

Кульмінація номера, яка викликала найбільше обговорень у пісні LELÉKA, знову прозвучала впевнено та викликала шалені овації з боку авдиторії.

Нагадаємо, що співачка була на сцені не одна. Також з нею виступив бандурист Ярослав Джусь.