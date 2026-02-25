Хоче відсторонити Україну та Ізраїль: Іспанія зробила гучну заяву про Євробачення

Цього року Іспанія не братиме участь у Євробаченні. Та попри це, мовник продовжуватиме наполягати на реформах EBU – Європейської мовної спілки.

Іспанський мовник заявив, що прагне "деполітизувати" найбільший музичний конкурс. Про це заявив президент RTVE, Хосе Пабло Лопес, пише VerTele!.

У новому публічному виступі Лопес звернувся з пропозицією до Європейської мовної спілки на 2027 рік. Він закликає провести обговорення щодо заборони участі в конкурсі країнам, які перебувають у стані війни.

Ми повинні раз і назавжди розпочати серйозну дискусію, яку, сподіваюся, ми зможемо провести в найближчі тижні, щодо реформи статуту EBU і заборони країнам, що перебувають у стані конфлікту, брати участь у наступному конкурсі Євробачення,

– заявив голова іспанського мовника.

Зазначимо, Ізраїль виступатиме на Євробаченні-2026. У країні вже обрали представника – на конкурсі виступатиме Ноам Беттан, пише на сайті Євробачення.

Які країни відмовилися в участі в Євробаченні й чому?