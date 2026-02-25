Хоче відсторонити Україну та Ізраїль: Іспанія зробила гучну заяву про Євробачення
- Іспанія не братиме участь у Євробаченні-2026, але прагне реформувати EBU.
- Зокрема заборонити участь країнам, що перебувають у стані війни.
Цього року Іспанія не братиме участь у Євробаченні. Та попри це, мовник продовжуватиме наполягати на реформах EBU – Європейської мовної спілки.
Іспанський мовник заявив, що прагне "деполітизувати" найбільший музичний конкурс. Про це заявив президент RTVE, Хосе Пабло Лопес, пише VerTele!.
Дивіться також Прогноз букмекерів на Євробачення-2026: яке місце пророкують Україні
У новому публічному виступі Лопес звернувся з пропозицією до Європейської мовної спілки на 2027 рік. Він закликає провести обговорення щодо заборони участі в конкурсі країнам, які перебувають у стані війни.
Ми повинні раз і назавжди розпочати серйозну дискусію, яку, сподіваюся, ми зможемо провести в найближчі тижні, щодо реформи статуту EBU і заборони країнам, що перебувають у стані конфлікту, брати участь у наступному конкурсі Євробачення,
– заявив голова іспанського мовника.
Зазначимо, Ізраїль виступатиме на Євробаченні-2026. У країні вже обрали представника – на конкурсі виступатиме Ноам Беттан, пише на сайті Євробачення.
Які країни відмовилися в участі в Євробаченні й чому?
- Останніми роками Євробачення супроводжується скандалами та дискусіями з приводу країн-учасниць. Багато хто виступає проти того, щоб Ізраїль виступав у конкурсі.
- Після 2025 року організатори Євробачення знову обговорили питання Ізраїлю і все ж допустили країну до змагань. Однак цього разу це спричинило невдоволення з боку інших країн.
- Іспанія одразу повідомила, що не братиме участі в Євробаченні й не транслюватиме шоу. Також від участі відмовилися мовники Нідерландів, Ірландії, Словенії та Ісландії.