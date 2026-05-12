Агресія для них нічого не значить, – LELÉKA про учасників Євробачення, які пов'язані з Росією
- LELÉKA відзначила, що серед учасників Євробачення є артисти, які мають зв'язки з Росією.
- Співачка не підходить до тих, хто може симпатизувати агресору.
Цього року в Євробаченні візьме участь 35 країн. Щороку серед учасників трапляються ті, що мають зв'язки з Росією чи виявляють прихильність до країни-агресорки.
Представниця України на Євробаченні розповіла про своє ставлення до таких артистів. LELÉKA прокоментувала непросту тему в інтерв'ю на каналі "Розмова".
Дивіться також LELÉKA чесно розповіла про витрати на Євробачення-2026: скільки коштуватиме виступ
Співачка відповіла на запитання одного з єврофанів про те, чи були серед учасників Євробачення любителі Росії. Або ті, хто не хотів з нею спілкуватися чи знімати разом відео через те, що вона з України. LELÉKA відповіла, що таких не було. Але зазначила, що не до всіх учасників вона підходить першою.
Мені здається, не зовсім коректно підходити до тих, у кого є нерозуміння ситуації, і які можуть імпонувати агресору,
– розповіла артистка.
24 Канал та 66 ОМБр відкрили збір на дрони-перехоплювачі. Наша команда долучилась до збору, тож серед своїх читачів розіграємо тематичний подарунок, який спеціально для вас привеземо з Євробачення, що відбудеться у Відні вже цього тижня.
Будь-який донат – це не лише знищені ворожі цілі в українському небі, а й можливість отримати згадку про пісенний конкурс, який знає увесь світ! Донатьте на банку та подаруйте незабутні емоції собі або рідним!
LELÉKA розповіла, що не відстежувала політичну позицію всіх конкурсантів, але у цьому їй допомогли уважні єврофани. Вочевидь, цього року серед учасників Євробачення теж є артисти, які мають зв'язки з Росією.
"Росія як імперія вклала стільки бюджетів і стільки років у те, щоб створити сильний культурний імідж, що це дуже міцний щит. І фанатів "великої" російської культури по всьому світу, як у Німеччині, так і в Європі, є багато. І цей щит настільки непробивний, що та агресія, яка ллється на нашу країну, іноді взагалі нічого не значить для деяких людей", – зазначила представниця України.
Інтерв'ю з LELÉKA: дивіться відео онлайн
Які учасники Євробачення мають зв'язки з Росією?
Jiva, яка представляє Азербайджан, народилася у Москві. Але свою кар'єру розвивала саме в Азербайджані. Але серед музичного репертуару є й пісні російською.
Представниця Болгарії Dara виступить з піснею Bangaranga, співавтором якої є Дімітріс Контопулос. Він вже довгий час товаришує з путіністом Кіркоровим.