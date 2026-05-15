Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026: під яким номером Україна
- Другий півфінал Євробачення відбувся 14 травня, де українська представниця LELÉKA вразила виступом.
- Гранд-фінал Євробачення-2026 пройде 16 травня, відкриє його Данія, а закриє Австрія.
Учора, 14 травня, відбувся другий півфінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення. Представниця України LELÉKA вразила своїм виступом, виконавши пісню Ridnym під супровід бандури.
Організатори Євробачення вже оголосили порядок виступів у гранд-фіналі. Список опублікували на сайті пісенного конкурсу.
Гранд-фінал Євробачення-2026 відбудеться в суботу, 16 травня. Уже завтра ми дізнаємося ім'я переможця 70-го пісенного конкурсу, який привезе кришталевий мікрофон до рідної країни.
Відкриє гранд-фінал представник Данії Серен Торпегор Лунд, який є одним із фаворитів букмекерів, а закриє шоу цьогорічна країна-господарка Австрія, яку представляє Cosmó.
Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026
- Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
- Німеччина: Сара Енгельс – Fire
- Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle
- Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice
- Албанія: Alis – Nân
- Греція: Акілас – Ferto
- Україна: LELÉKA – Ridnym
- Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse
- Сербія: Lavina – Kraj mene
- Мальта: Ейдан – Bella
- Чехія: Даніель Жижка – Crossroads
- Болгарія: Dara – Bangaranga
- Хорватія: Lelek – Andromeda
- Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
- Франція: Monroe – Regarde!
- Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
- Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin
- Польща: Alicja – Pray
- Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
- Швеція: Felicia – My System
- Кіпр: Antigoni – Jalla
- Італія: Саль Да Вінчі – Per sempre sì
- Новергія: Jonas Lovv – Ya ya ya
- Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Австрія: Cosmó – Tanzschein
Євробачення-2026: головне
70-й пісенний конкурс Євробачення приймає Відень, столиця Австрії, після перемоги JJ. Півфінали пройшли 12 та 14 травня на арені Wiener Stadthalle. Участь у пісенному конкурсі взяли 35 країн.
Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Словенія та Ісландія бойкотували Євробачення-2026 після того, як Європейська мовна спілка (EBU) допустила до участі Ізраїль.
До речі, виступ ізраїльського співака Ноама Беттана у першому півфіналі ледь не зірвали. Глядачі у залі скандували фразу: "Зупиніть геноцид", повідомляє The Jerusalem Post.
Наразі у п'ятірку фаворитів букмекерів входять такі країни: Фінляндія, Австралія, Греція, Ізраїль і Данія, йдеться на сайті eurovisionworld. Україні ж прогнозують 11 місце.