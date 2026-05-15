Show24 Музика Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026: під яким номером Україна
15 травня, 09:01
3

Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026: під яким номером Україна

Марія Примич
Основні тези
  • Другий півфінал Євробачення відбувся 14 травня, де українська представниця LELÉKA вразила виступом.
  • Гранд-фінал Євробачення-2026 пройде 16 травня, відкриє його Данія, а закриє Австрія.

Учора, 14 травня, відбувся другий півфінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення. Представниця України LELÉKA вразила своїм виступом, виконавши пісню Ridnym під супровід бандури.

Організатори Євробачення вже оголосили порядок виступів у гранд-фіналі. Список опублікували на сайті пісенного конкурсу.

Читайте також Європа була у захваті: що відомо про переможців України на Євробаченні

Гранд-фінал Євробачення-2026 відбудеться в суботу, 16 травня. Уже завтра ми дізнаємося ім'я переможця 70-го пісенного конкурсу, який привезе кришталевий мікрофон до рідної країни.

Відкриє гранд-фінал представник Данії Серен Торпегор Лунд, який є одним із фаворитів букмекерів, а закриє шоу цьогорічна країна-господарка Австрія, яку представляє Cosmó.

Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026

  1. Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
  2. Німеччина: Сара Енгельс – Fire
  3. Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle
  4. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice
  5. Албанія: Alis – Nân
  6. Греція: Акілас – Ferto
  7. Україна: LELÉKA – Ridnym
  8. Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse
  9. Сербія: Lavina – Kraj mene
  10. Мальта: Ейдан – Bella
  11. Чехія: Даніель Жижка – Crossroads
  12. Болгарія: Dara – Bangaranga
  13. Хорватія: Lelek – Andromeda
  14. Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
  15. Франція: Monroe – Regarde!
  16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
  17. Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin
  18. Польща: Alicja – Pray
  19. Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
  20. Швеція: Felicia – My System
  21. Кіпр: Antigoni – Jalla
  22. Італія: Саль Да Вінчі – Per sempre sì
  23. Новергія: Jonas Lovv – Ya ya ya
  24. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Австрія: Cosmó – Tanzschein

Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026 / Фото з сайту пісенного конкурсу

24 Канал та 66 ОМБр відкрили збір на дрони-перехоплювачі. Наша команда долучилась до збору, тож серед своїх читачів розіграємо тематичний подарунок, який спеціально для вас привеземо з Євробачення, що відбудеться у Відні вже цього тижня. 

Будь-який донат – це не лише знищені ворожі цілі в українському небі, а й можливість отримати згадку про пісенний конкурс, який знає увесь світ! Донатьте на банку та подаруйте незабутні емоції собі або рідним!

Євробачення-2026: головне

70-й пісенний конкурс Євробачення приймає Відень, столиця Австрії, після перемоги JJ. Півфінали пройшли 12 та 14 травня на арені Wiener Stadthalle. Участь у пісенному конкурсі взяли 35 країн.

Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Словенія та Ісландія бойкотували Євробачення-2026 після того, як Європейська мовна спілка (EBU) допустила до участі Ізраїль.

До речі, виступ ізраїльського співака Ноама Беттана у першому півфіналі ледь не зірвали. Глядачі у залі скандували фразу: "Зупиніть геноцид", повідомляє The Jerusalem Post.

Наразі у п'ятірку фаворитів букмекерів входять такі країни: Фінляндія, Австралія, Греція, Ізраїль і Данія, йдеться на сайті eurovisionworld. Україні ж прогнозують 11 місце.

Пов'язані теми:

LELÉKA Євробачення Музика