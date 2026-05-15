Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026: під яким номером Україна

Учора, 14 травня, відбувся другий півфінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення. Представниця України LELÉKA вразила своїм виступом, виконавши пісню Ridnym під супровід бандури.

Організатори Євробачення вже оголосили порядок виступів у гранд-фіналі. Список опублікували на сайті пісенного конкурсу.

Гранд-фінал Євробачення-2026 відбудеться в суботу, 16 травня. Уже завтра ми дізнаємося ім'я переможця 70-го пісенного конкурсу, який привезе кришталевий мікрофон до рідної країни.

Відкриє гранд-фінал представник Данії Серен Торпегор Лунд, який є одним із фаворитів букмекерів, а закриє шоу цьогорічна країна-господарка Австрія, яку представляє Cosmó.

Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026

Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem Німеччина: Сара Енгельс – Fire Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice Албанія: Alis – Nân Греція: Акілас – Ferto Україна: LELÉKA – Ridnym Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse Сербія: Lavina – Kraj mene Мальта: Ейдан – Bella Чехія: Даніель Жижка – Crossroads Болгарія: Dara – Bangaranga Хорватія: Lelek – Andromeda Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei Франція: Monroe – Regarde! Молдова: Satoshi – Viva, Moldova Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin Польща: Alicja – Pray Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más Швеція: Felicia – My System Кіпр: Antigoni – Jalla Італія: Саль Да Вінчі – Per sempre sì Новергія: Jonas Lovv – Ya ya ya Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Австрія: Cosmó – Tanzschein

Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026 / Фото з сайту пісенного конкурсу

Євробачення-2026: головне

70-й пісенний конкурс Євробачення приймає Відень, столиця Австрії, після перемоги JJ. Півфінали пройшли 12 та 14 травня на арені Wiener Stadthalle. Участь у пісенному конкурсі взяли 35 країн.

Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Словенія та Ісландія бойкотували Євробачення-2026 після того, як Європейська мовна спілка (EBU) допустила до участі Ізраїль.

До речі, виступ ізраїльського співака Ноама Беттана у першому півфіналі ледь не зірвали. Глядачі у залі скандували фразу: "Зупиніть геноцид", повідомляє The Jerusalem Post.

Наразі у п'ятірку фаворитів букмекерів входять такі країни: Фінляндія, Австралія, Греція, Ізраїль і Данія, йдеться на сайті eurovisionworld. Україні ж прогнозують 11 місце.