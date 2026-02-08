Прогноз букмекерів на Євробачення-2026: яке місце пророкують Україні після перемоги LELÉKA

7 лютого в Україні відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2026. За результатами голосування перемогу здобула співачка LELÉKA, яка представить країну на міжнародному конкурсі з піснею Ridnym.

Після завершення Нацвідбору букмекери оновили свої прогнози щодо результатів Євробачення-2026, що пройде у травні у столиці Австрії – Відні. Результати вже опублікували на сайті Eurovisionworld.

На цей момент ставки вказують на те, що, головним фаворитом букмекери вважають Ізраїль. Країну представить 27-річний співак Ноам Беттан. Фінляндії, Греції та Швеції наразі прогнозують друге, третє та четверте місця відповідно. Україна ж після перемоги LELÉKA посідає п'яту сходинку в загальному рейтингу.

До першої десятки потенційних претендентів на перемогу у Євробаченні-2026 також увійшли Італія, Франція, Болгарія, Бельгія та Мальта.

Кому букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні-2026 / Скриншот з сайту Eurovisionworld

Водночас варто зазначити, що букмекерські прогнози ще можуть суттєво змінитися, адже не всі країни остаточно визначилися зі своїми представниками. Зокрема, це стосується Фінляндії, Греції та Швеції, які нині перебувають серед лідерів рейтингу.

Що відомо про перемогу LELÉKA на Нацвідборі-2026?