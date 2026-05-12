LELÉKA чесно розповіла про витрати на Євробачення-2026: скільки коштуватиме виступ

Уже зовсім скоро LELÉKA представить Україну на Євробаченні. Співачка розповіла, скільки коштів пішло на участь у пісенному конкурсі.

У 2024 році Jerry Heil та alyona alyona витратили на Євробачення близько 300 тисяч доларів, а гурт Ziferblat – понад 100 тисяч доларів. LELÉKA розповіла виданню "Новини.LIVE" про свій бюджет на конкурс.

Представниця України розповіла, що виступ на Євробаченні обійдеться команді приблизно у 300 тисяч доларів.

У нас приблизно такий бюджет, який був у прекрасних дів (мається на увазі Jerry Heil та alyona alyona, — 24 Канал). Я говорила, що ми зібрали понад 80% бюджету на момент виїзду з України. Але ми працюємо. Коли їхали в поїзді, я писала листи потенційним меценатам,

– зізналась LELÉKA.

Скільки LELÉKA коштуватиме виступ на Євробаченні: відео

Артистка розповіла, що інтенсивно працювала над тим, щоб розв'язати фінансові питання. Наразі вдалося закрити понад 93% бюджету. LELÉKA зауважила, що на бюджет впливають технічні вимоги з боку організаторів. Але вона зазначила, що гідно та "осяйно" представить Україну.

"Якби ми могли привезти з України кожну лампочку чи вітродуйчик, то бюджет би був маленьким. Але правила безпеки це забороняють. Мають бути конкретні фірми й підрядники, які є тут на місці. З їхньою страховкою та людьми, які навчені з цим працювати. Є дуже багато нюансів, і це все впливає на ціну", – додала артистка.

Чи були в LELÉKA проблеми з фінансами для Євробачення?

Такі чутки пішли наприкінці березня, коли LELÉKA зізналася, що на Євробачення доведеться витратити космічні суми й знаходити фінансування самостійно. Співачка не виключала, що може залишитися з боргами, як це траплялося з іншими українськими артистами.

Але згодом LELÉKA сказала в інтерв'ю для NV, що хвилюватися не варто. Бюджет поступово закривається з кількох джерел. Команду підтримують українські бізнеси та бренди, також LELÉKA шукала додаткових спонсорів. змінила прізвище на Лелека після розлучення