Show24 Телешоу Вперше в історії у Євробаченні візьме участь ця країна
28 жовтня, 18:30
3

Вперше в історії у Євробаченні візьме участь ця країна

Юлія Бражнік

Євробачення-2027 відбудеться у болгарському Бурґасі з 11 до 15 травня. Перемогу Болгарії принесла співачка DARA з піснею "Bangaranga". Вже офіційно відомо, скільки країн візьмуть участь у 71-му пісенному конкурсі та яка країна вперше в історії представить свого учасника.

Європейська мовна спілка (EBU) підтвердила список країн, які візьмуть участь у Євробаченні-2027, пише Суспільне. Серед цих учасників не буде представників деяких країн, зокрема, Нідерланди остаточно відмовилися від участі у конкурсі.

На Євробачення-2027 у Бурґасі зберуться 36 суспільних мовників, які представляють майже 600-мільйонну аудиторію зі всього світу. Це на одного конкурсанта більше, ніж було у попередньому конкурсі. Головною інтригою шоу стане дебют Канади, яка вперше в історії долучиться до грандіозного музичного свята, а також повернення Північної Македонії після чотирирічної паузи.


Які країни візьмуть участь в Євробаченні-2027 / Фото з сайту Суспільного

Ми раді вперше вітати Канаду, а також раді поверненню Північної Македонії. Вони приєднаються до 34 інших суспільних мовників та їхніх артистів у Бурґасі, а також до аудиторії в усьому світі, щоб разом відсвяткувати справжнє значення гасла United by Music – "Об’єднані музикою", 
– зазначив директор Євробачення Мартін Грін.

Список мовників, які підтвердили участь у 71-му Пісенному конкурсі Євробачення:

  • RTSH (Албанія)

  • AMPTV (Вірменія)

  • SBS (Австралія)

  • ORF (Австрія)

  • İctimai (Азербайджан)

  • VRT (Бельгія)

  • BNT (Болгарія)

  • CBC/Radio-Canada (Канада)

  • HRT (Хорватія)

  • CyBC (Кіпр)

  • DR (Данія)

  • ERR (Естонія)

  • YLE (Фінляндія)

  • FT (Франція)

  • GPB (Грузія)

  • ARD/SWR (Німеччина)

  • ERT (Греція)

  • KAN (Ізраїль)

  • Rai (Італія)

  • LSM (Латвія)

  • LRT (Литва)

  • RTL (Люксембург)

  • PBS (Мальта)

  • TRM (Молдова)

  • RTCG (Чорногорія)

  • MRT (Північна Македонія)

  • NRK (Норвегія)

  • TVP (Польща)

  • RTP (Португалія)

  • TVR (Румунія)

  • SMRTV (Сан-Марино)

  • RTS (Сербія)

  • SVT (Швеція)

  • SRG SSR (Швейцарія)

  • Суспільне (Україна)

  • BBC (Велика Британія)

Формат Євробачення буде таким: 31 пісню розподілять між двома півфіналами (до речі, жеребкування відбудеться у січні 2027 року). З першого півфіналу 11 травня та другого – 13 травня до фіналу пройдуть по 10 найкращих треків за версією глядачів та журі.

У гранд-фіналі, який спалахне 15 травня, ці 20 щасливчиків зустрінуться із представниками Великої п’ятірки (Великою Британією, Італією, Німеччиною, Францією) та країною-господаркою Болгарією.

Ще у серпні організатори конкурсу заявили про деякі зміни. Зокрема, перемога країни ще не гарантує їй права приймати у себе конкурс.

Пов'язані теми:

Євробачення Телешоу