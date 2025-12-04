Ізраїль допустили до участі в Євробаченні: які країни оголосили про бойкот конкурсу

Кілька європейських суспільних мовників офіційно заявили, що не братимуть участі у Євробаченні-2026. Причиною стало рішення Генеральної асамблеї Європейської мовної спілки (EBU) дозволити Ізраїлю й надалі змагатися.

На 95-й Генеральній асамблеї EBU, що відбулася 4 грудня в Женеві, організатори схвалили пакет змін щодо формату конкурсу та підтвердили участь Ізраїлю. Після цього низка країн майже одразу повідомили про вихід із події. У матеріалі 24 Каналу дізнавайтеся про те, країни відмовилися від участі в пісенному конкурсі.

Як у Європі реагують на допуск Ізраїлю до Євробачення?

Іспанський суспільний мовник RTVE підтвердив, що не братиме участі у конкурсі та не транслюватиме шоу, заплановане у Відні на 12, 14 і 16 травня 2026 року. Рішення було підготовлене заздалегідь. Так, ще у вересні рада директорів погодила бойкот на випадок, якщо Ізраїль залишать у списку учасників.

Голова RTVE Хосе Пабло Лопес висловив невдоволення діями EBU. Він переконаний, що питання щодо можливих санкцій проти Ізраїлю мало б вирішуватися керівними органами, а не на загальному голосуванні.

Ситуація загострилася через низку помилок, яким ніколи не слід було дозволяти дійти до цього моменту... Допустивши це, EBU наражає організацію на непотрібне політичне навантаження,

– написав Лопес на сторінці в Х.

Зі свого боку нідерландський AVROTROS одразу після голосування поширив заяву про відмову від участі. Ірландський RTÉ також повідомив, що не надсилатиме представника та не здійснюватиме трансляцію.

У заяві RTÉ зазначається, що за поточних обставин участь Ірландії неможлива. Мовник наголошує на великій кількості жертв у Газі, гуманітарній катастрофі та трагедіях серед журналістів, а також на браку доступу міжнародних медіа до регіону.

Керівниця правління RTV Slovenia Наталія Горшчак виступила з різкою критикою на адресу EBU. Вона нагадала, що після вторгнення Росії в Україну її було виключено з Євробачення майже миттєво, тоді як аналогічних рішень щодо Ізраїлю не ухвалюють.

Минулого року ми побачили, що виступ Ізраїлю був політичним. Не забувайте, що ми заборонили подібний виступ російської співачки в Україні... Ми всі в пастці. Ми заручники політичних інтересів ізраїльського уряду,

– наголосила Горшчак.

Ісландія та Бельгія поки що не оголосили остаточних рішень. Натомість Португалія, яка раніше вагалася, усе ж підтвердила участь.

Хто залишається на боці Ізраїлю?

Активними прихильниками продовження участі Ізраїлю стали Німеччина та Австрія. Німецький мовник ARD навіть натякав на можливий бойкот із власного боку, якби Ізраїль виключили.

Австрія, яка прийматиме Євробачення, заявила, що прагне уникнути розколу серед країн-учасниць та зберегти конкурс у його повному форматі.

Очікувалося, що Швейцарія, Греція, Азербайджан і Кіпр теж підтримають участь Ізраїлю у разі винесення питання на голосування.

Яким буде Євробачення-2026 та чи братиме участь Україна?