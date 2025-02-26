KHAYAT різко висловився про TESLENKO через його бажання виступити на Євробаченні від Сан-Марино

Фаворит Нацвідбору на Євробачення-2025 KHAYAT висловився про TESLENKO – співака, який подався на відбір у Сан-Марино. KHAYAT зізнався, що б не повторив вчинку колеги.

KHAYAT на інтерв'ю в "Смачно та Душевно з Разміком" запитали про те, чи хотів би він представити іншу країну на Євробаченні. На це співак відповів відмовою, пише 24 Канал.

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KHAYAT пояснив, що для нього, як для українського артиста, є "дивним" рішення представляти іншу країну на пісенному конкурсі в контексті сьогодення.

Тому що це про твої егоцентричні наміри. Ти українець, який має пропагувати українську культуру світові. Логічно, що ти маєш це робити від імені своєї країни. А це виходить так: "ну не обрали мене тут, поїду представлю там". Я цього не розумію, він не буде там співати українською. Я б ніколи так не зробив,

– сказав KHAYAT.

Нагадаємо, співак KHAYAT був одним з фаворитів на Нацвідборі-2025 в Україні. Він отримав найвищу оцінку від членів журі – 10 балів. Однак всього 6 балів від глядачів не дали можливості артистові перемогти.

Українські співаки на відборі в Сан-Марино

Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2025 Grisana, яка не пройшла до шорт-листа, подала свою заявку на участь у конкурсі від Сан-Марино. Вона потрапила до півфіналів, але прийняла рішення відмовитися від подальшої участі.

Натомість TESLENKO відмовився від участі в українському Нацвідборі й теж подався у відбір від Сан-Марино. Днями стало відомо, що він потрапив до фіналу. 8 березня відбудеться останній етап конкурсу і стане відомо, чи представить TESLENKO Сан-Марино на Євробаченні-2025.