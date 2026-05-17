Директор Євробачення виправдався за свої слова про повернення Росії на конкурс

Мартін Грін зробив нову заяву про те, чи може Росія повернутися на Євробачення. Раніше він казав, що теоретично такий шанс є.

На пресконференції у Відні директор Євробачення відхрестився від своїх слів і заявив, що його зрозуміли неправильно. Про це пише Суспільне.

Перед початком фіналу Євробачення-2026 Мартін Грін на пресконференції заявив, що Росія не повертається на конкурс. Він пояснив, що його слова трактували хибно.

Дозвольте мені висловитися цілком чітко. Жодних переговорів щодо повернення російського мовника на Євробачення не ведеться. І жодних планів з цього приводу немає,

– сказав Мартін Грін.

Що сказав Мартін Грін раніше?

Директор Євробачення на тлі суперечок щодо Ізраїлю розповів, що Європейська мовна спілка виключила Росію з конкурсу через те, що їхня телерадіокомпанія, ймовірно, не була незалежною і причетна до Кремля.

Мартін Грін натякнув, що Росія може повернутися на конкурс, якщо мовник відповідатиме всім правилам членства. Британське радіо LBC процитувало його слова: "Теоретично – так".

Тоді директора Євробачення розкритикували депутати парламенту Великої Британії за "умовні цінності". Том Гордон заявив, що Грін повинен негайно виправити свою заяву.