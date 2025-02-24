Михайло Галустян та інші відомі росіяни-путіністи потрапили під санкції ЄС

Сьогодні, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення, Рада Європейського Союзу схвалила 16 пакет санкції проти Росії. Під санкції, зокрема, потрапили й деякі відомі росіяни, які підтримують війну проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на сайт EUR-Lex. Обмежувальні заходи, зокрема, запровадили проти відомого російського коміка Михайла Галустяна.

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Шоумен підтримує повномасштабне вторгнення Росії проти України, путінський режим та є фігурантом бази "Миротворець". На сайті йдеться про те, що Галустян відвідував окупований росіянами Крим, де також здійснював незаконну комерційну діяльність. Крім того, він брав участь в пропагандистських заходах.

З травня 2016 року Михайло Галустян входить до головного штабу військово-патріотичного руху "Юнармія". Під час президентських виборів у 2018 році був у складі руху Putin Team, який підтримував Володимира Путіна.

Повідомляється, що комік використовує свою популярність, аби поширювати меседжі й наративи кремлівської пропаганди. Він є членом керівництва "Юнармії", яка керує регіональними осередками, що розташовані на тимчасово окупованих територіях України, а також організовує збори коштів та заходи на підтримку окупантів.

Ба більше, Михайло Галустян відповідає за діяльність організації, що сприяє мілітаризації російської молоді. Так, він підтримує дії, які загрожують територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України.

Хто ще з відомих росіян потрапив під санкції Євросоюзу:

шахіст Сергій Карякін;

блогерка Христина Потупчик;

телеведуча Юлія Барановська;

гімнаст Нікіта Нагорний;

Повний список росіян, які потрапили під санкції Євросоюзу, можете знайти на сайті EUR-Lex.