Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт EUR-Lex. Ограничительные меры, в частности, ввели против известного российского комика Михаила Галустяна.
Не пропустите Мы не хотим привыкать к потерям и боли, – Джамала и другие звезды о годовщине вторжения
Шоумен поддерживает полномасштабное вторжение России против Украины, путинский режим и является фигурантом базы "Миротворец". На сайте говорится о том, что Галустян посещал оккупированный россиянами Крым, где также осуществлял незаконную коммерческую деятельность. Кроме того, он участвовал в пропагандистских мероприятиях.
С мая 2016 года Михаил Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения "Юнармия". Во время президентских выборов в 2018 году был в составе движения Putin Team, которое поддерживало Владимира Путина.
Сообщается, что комик использует свою популярность, чтобы распространять месседжи и нарративы кремлевской пропаганды. Он является членом руководства "Юнармии", которая руководит региональными ячейками, расположенных на временно оккупированных территориях Украины, а также организует сборы средств и мероприятия в поддержку оккупантов.
Более того, Михаил Галустян отвечает за деятельность организации, способствующей милитаризации российской молодежи. Так, он поддерживает действия, которые угрожают территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.
Кто еще из известных россиян попал под санкции Евросоюза:
- шахматист Сергей Карякин;
- блогер Кристина Потупчик;
- телеведущая Юлия Барановская;
- гимнаст Никита Нагорный;
Полный список россиян, попавших под санкции Евросоюза, можете найти на сайте EUR-Lex.