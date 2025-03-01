Співачка Юріна, яка родом із Росії, не може отримати громадянство: міграційна служба відповіла
- Юлія Юріна – співачка, яка народилась у Росії, але 13 років проживає в Україні, не може отримати українське громадянство, попри подані документи та перебування у шлюбі з українцем.
- Міграційна служба України пояснила, що під час війни для отримання громадянства від осіб з російським паспортом потрібні вагомі підстави, такі як визначні заслуги перед Україною або військова служба.
Тривалий час виконавиця Юлія Юріна намагається отримати українське громадянство. Але кожного разу всі спроби виявляються марними, тому вона вирішила надати розголосу ситуації.
Артистка народилась у Росії, але 13 років проживає на території нашої країни. Співачка популяризує українську культуру, пише власну музику і каже, що у неї є все для того, щоб отримати громадянство, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Юлії.
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Юріна має відповідні документи, склала іспити, перебуває у шлюбі з громадянином України, навчається у Києві, однак позитивної відповіді від державних установ так і не отримує. Через це вона звернулась за публічною допомогою.
Юлія Юріна хоче отримати українське громадянство: дивіться відео онлайн
Міграційна служба України у соцмережах опублікувала відповідний допис, у якому пояснила причину відмови. Там пояснили, що в умовах повномасштабної війни, отримання українського громадянства для осіб із російським паспортом мають бути вагомі підстави.
- визначні заслуги перед Україною;
- військова служба за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України;
- тримання посвідки на тимчасове проживання відповідно до частини двадцять четвертої статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" ;
- неповнолітні діти, які мають законні підстави для набуття громадянства України.
У соцмережах артистка відреагувала на заяву Міграційної служби, зазначивши, що немає до неї претензій.
Сьогодні ДМС на своєму сайті опублікували відповідь щодо мого питання. До них я не маю жодних претензій, бо вони виконують свою роботу: є закони та перелік документів. Зараз буду намагатися почути відгук від Мінкульту, щоб вони мені надали клопотання, щоб я подавалася як стратегічно важлива людина для держави,
– заявила співачка.
Нагадаємо, раніше Мінкульт тимчасово призупинив видачу листів на виїзд за кордон для артистів та медійників через зловживання культурною дипломатією.