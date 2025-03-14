Юля Верба приголомшила результатами схуднення за пів року: скільки кілограмів вона скинула

Блогерка-мільйонниця Юля Верба поділилась результатами схуднення після пологів. Дівчина розсекретила, скільки кілограмів їй вдалося скинути за пів року.

В інстаграм-сторіс Верба виставила фотографії "до" та "після" схуднення, інформує Show 24. Також блогерка розповіла, як їй вдалося повернутися до форми після народження дитини.

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Як виявилося, за пів року Юля Верба схудла на 26 кілограмів. Дівчина зазначила, що взяла себе в руки, а не говорила, що не зможе виглядати так, як до народження дитини.

Тому, дівчатка, які народили. Просто дайте собі час, докладайте зусиль і головне – все з любов'ю. Мені потрібно було рівно пів року,

– написала Верба.

Юля Верба показала результати схуднення / Скриншот з інстаграму

Блогерка поділилась, що їла шкідливу їжу, також вона могла їсти на ніч. Проте зауважила, що навчилась слухати свій організм та багато рухатися. Юля багато працювала у спортивному залі та вдома.

І це не кінець шляху. Я повернулась до своєї ваги, але продовжуватиму працювати над якістю тіла,

– додала Юля Верба.

Юля Верба показала, як схудла після пологів / Скриншот з інстаграму

Юля Верба наголосила, що їй вдалося скинути 26 кілограмів за пів року завдяки своїм старанням, праці та великому бажанню. Вона додала, що не приймала ніякі таблетки та не колола уколи.

Були дні, коли я опускала руки, нічого не хотіла. Здавалося, що нічого не змінилося. Довго стояла вага. Не все так веселково, просто і легко. Думала, що вже ніколи мені не бути такою, як я була. Часто був поганий настрій, не подобалась собі, через це була непродуктивна. Але я радію, що навіть після кожного, як мені здавалося, програшу, я починала знову і знову,

– підкреслила блогерка.

Юля Верба про своє схуднення / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що Юля Верба народила дівчинку 18 вересня 2024 року. Батьком дитини є її наречений – Костянтин Золотухін. Згодом блогерка повідомила, що назвала донечку Розою, про що завжди мріяла.