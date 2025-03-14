В инстаграм-сторис Верба выставила фотографии "до" и "после" похудения, информирует Show 24. Также блогер рассказала, как ей удалось вернуться в форму после рождения ребенка.

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Как оказалось, за полгода Юля Верба похудела на 26 килограммов. Девушка отметила, что взяла себя в руки, а не говорила, что не сможет выглядеть так, как до рождения ребенка.

Поэтому, девочки, которые родили. Просто дайте себе время, прилагайте усилия и главное – все с любовью. Мне нужно было ровно полгода,

– написала Верба.

Юля Верба показала результаты похудения / Скриншот из инстаграма

Блогер поделилась, что ела вредную пищу, также она могла есть на ночь. Однако заметила, что научилась слушать свой организм и много двигаться. Юля много работала в спортивном зале и дома.

И это не конец пути. Я вернулась к своему весу, но буду продолжать работать над качеством тела,

– добавила Юля Верба.

Юля Верба показала, как похудела после родов / Скриншот из инстаграма

Юля Верба отметила, что ей удалось сбросить 26 килограммов за полгода благодаря своим стараниям, труду и большому желанию. Она добавила, что не принимала никакие таблетки и не колола уколы.

Были дни, когда я опускала руки, ничего не хотела. Казалось, что ничего не изменилось. Долго стоял вес. Не все так радужно, просто и легко. Думала, что уже никогда мне не быть такой, как я была. Часто было плохое настроение, не нравилась себе, из-за этого была непродуктивна. Но я радуюсь, что даже после каждого, как мне казалось, проигрыша, я начинала снова и снова,

– подчеркнула блогерша.

Юля Верба о своем похудении / Скриншот из инстаграма

Напомним, что Юля Верба родила девочку 18 сентября 2024 года. Отцом ребенка является ее жених – Константин Золотухин. Впоследствии блогер сообщила, что назвала дочь Розой, о чем всегда мечтала.