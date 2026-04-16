YUNA-2026: оголосили всі імена переможців Національної музичної премії

15 квітня у Палаці "Україна" пройшла церемонія вручення музичної премії YUNA. У 2026 році нагороди вручили у 14 номінаціях.

Найбільше перемог здобув Артем Пивоваров – три статуетки. Jerry Heil і Кажанна отримали по дві. Детальніше про це – далі в матеріалі 24 Каналу.

Хто став переможцями YUNA 2026?

Найкращий виконавець – Артем Пивоваров;

– Артем Пивоваров; Найкраща виконавиця – Alena Omargalieva;

– Alena Omargalieva; Найкраща пісня – DREVO – "Смарагдове небо";

Найкращий відеокліп – Jerry Heil – "Додай гучності";

Відкриття року – Кажанна;

– Кажанна; Найкращий альбом – The Maneken – "Нова ера";

Найкращий дует/колаборація – ADAM & SASHA NOROVA – "Ау-Ау";

Найкращий поп-гурт – The Вуса;

– The Вуса; Найкращий рок-гурт – Ziferblat;

– Ziferblat; Найкраща пісня до фільму – Jerry Heil, MONATIK, Євген Хмара – "Вимолив";

Нагадаємо, що трек став офіційним саундтреком романтичної комедії "Відпустка наосліп".

Найкраща нова версія – TVORCHI – "Мила моя";

Найкраща концертна подія – Артем Пивоваров, 7 шоу в "Палаці Спорту";

– Артем Пивоваров, 7 шоу в "Палаці Спорту"; Найкращий менеджмент артиста – лейбл Pomitni;

Найкращий хіп-хоп хіт – Кажанна – boy.

