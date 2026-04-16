Українські зірки YUNA-2026: оголосили всі імена переможців Національної музичної премії
16 квітня, 09:20
YUNA-2026: оголосили всі імена переможців Національної музичної премії

Софія Хомишин
Основні тези
  • Артем Пивоваров отримав три нагороди на YUNA-2026, Jerry Heil і Кажанна – по дві.
  • Серед переможців: Alena Omargalieva (найкраща виконавиця), DREVO (найкраща пісня) та інші.

15 квітня у Палаці "Україна" пройшла церемонія вручення музичної премії YUNA. У 2026 році нагороди вручили у 14 номінаціях.

Найбільше перемог здобув Артем Пивоваров – три статуетки. Jerry Heil і Кажанна отримали по дві. Детальніше про це – далі в матеріалі 24 Каналу. 

Хто став переможцями YUNA 2026?

  • Найкращий виконавець – Артем Пивоваров;
  • Найкраща виконавиця – Alena Omargalieva;
  • Найкраща пісня – DREVO – "Смарагдове небо";
  • Найкращий відеокліп – Jerry Heil – "Додай гучності";

  • Відкриття року – Кажанна;
  • Найкращий альбом – The Maneken – "Нова ера";
  • Найкращий дует/колаборація – ADAM & SASHA NOROVA – "Ау-Ау";

  • Найкращий поп-гурт – The Вуса;
  • Найкращий рок-гурт – Ziferblat;
  • Найкраща пісня до фільму – Jerry Heil, MONATIK, Євген Хмара – "Вимолив";

Нагадаємо, що трек став офіційним саундтреком романтичної комедії "Відпустка наосліп".

  • Найкраща нова версія – TVORCHI – "Мила моя";

  • Найкраща концертна подія – Артем Пивоваров, 7 шоу в "Палаці Спорту";
  • Найкращий менеджмент артиста – лейбл Pomitni;
  • Найкращий хіп-хоп хіт – Кажанна – boy.

Що відомо про YUNA? 

  • Абревіатура розшифровується як Yearly Ukrainian National Awards.
  • Це престижна українська щорічна національна музична премія, яка була заснована ще 27 жовтня 2011 року.
  • Співзасновниками цієї відзнаки виступили український радіоведучий і конферансьє Павло Шилько та бізнесмен Мохаммад Захур.
  • Лауреатів і номінантів премії визначає професійне журі, яке діє відповідно до чітко встановленого регламенту.