16 квітня, 09:20
YUNA-2026: оголосили всі імена переможців Національної музичної премії
Основні тези
- Артем Пивоваров отримав три нагороди на YUNA-2026, Jerry Heil і Кажанна – по дві.
- Серед переможців: Alena Omargalieva (найкраща виконавиця), DREVO (найкраща пісня) та інші.
15 квітня у Палаці "Україна" пройшла церемонія вручення музичної премії YUNA. У 2026 році нагороди вручили у 14 номінаціях.
Найбільше перемог здобув Артем Пивоваров – три статуетки. Jerry Heil і Кажанна отримали по дві. Детальніше про це – далі в матеріалі 24 Каналу.
Вас також може зацікавити Вони були ведучими та суддями в українських шоу, але виявились зрадниками
Хто став переможцями YUNA 2026?
- Найкращий виконавець – Артем Пивоваров;
- Найкраща виконавиця – Alena Omargalieva;
- Найкраща пісня – DREVO – "Смарагдове небо";
- Найкращий відеокліп – Jerry Heil – "Додай гучності";
- Відкриття року – Кажанна;
- Найкращий альбом – The Maneken – "Нова ера";
- Найкращий дует/колаборація – ADAM & SASHA NOROVA – "Ау-Ау";
- Найкращий поп-гурт – The Вуса;
- Найкращий рок-гурт – Ziferblat;
- Найкраща пісня до фільму – Jerry Heil, MONATIK, Євген Хмара – "Вимолив";
Нагадаємо, що трек став офіційним саундтреком романтичної комедії "Відпустка наосліп".
- Найкраща нова версія – TVORCHI – "Мила моя";
- Найкраща концертна подія – Артем Пивоваров, 7 шоу в "Палаці Спорту";
- Найкращий менеджмент артиста – лейбл Pomitni;
- Найкращий хіп-хоп хіт – Кажанна – boy.
Що відомо про YUNA?
- Абревіатура розшифровується як Yearly Ukrainian National Awards.
- Це престижна українська щорічна національна музична премія, яка була заснована ще 27 жовтня 2011 року.
- Співзасновниками цієї відзнаки виступили український радіоведучий і конферансьє Павло Шилько та бізнесмен Мохаммад Захур.
- Лауреатів і номінантів премії визначає професійне журі, яке діє відповідно до чітко встановленого регламенту.