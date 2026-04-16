Відомий музикант виходить зі складу журі премії YUNA через участь у церемонії зірки тіктоку
- Ваня Рассел вийшов зі складу журі Національної музичної премії YUNA через участь у церемонії тікток-блогера Клавдія Петровича.
- Клавдій Петрович, популярний тікток-блогер, відомий своїми переспівами російських пісень, був запрошеним гостем на церемонії YUNA.
15 квітня у київському Палаці "Україна" відбулась 15-та церемонія вручення Національної музичної премії YUNA. Цьогоріч захід не пройшов без скандалів.
Блогер та музикант Ваня Рассел повідомив, що виходить зі складу журі. Він розповів про це на своїй сторінці у Threads та пояснив, чому прийняв таке рішення.
Ваня Рассел був членом журі Національної музичної премії YUNA з 2021 року. Музикант відмовився від цієї ролі через участь у церемонії популярного тікток-блогера Клавдія Петровича, адже той переспівує російські пісні.
Вважаю це неприйнятним у контексті національної культурної події. Для мене важливо зберігати цінності та принципи, які відповідають нинішньому часу. Дякую тим, хто колись у 2021 році дав мені можливість бути причетним до української індустрії,
– зазначив Рассел.
Клавдій Петрович цьогоріч був запрошеним гостем на церемонії вручення музичної премії YUNA, а також пройшовся червоним хідником, про що він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
Чоловік називає себе "співаючим алкоблогером". Його акаунт у тіктоці налічує понад 360 тисяч підписників – Клавдій здебільшого публікує туди гумористичний контент.
Наразі блогер інцидент не прокоментував.
YUNA-2026: головне про церемонію вручення премії
Цьогоріч найбільше перемог здобув Артем Пивоваров. Його відзначили у номінаціях "Найкращий виконавець", "Найкращий попгурт" (The Вуса) та "Найкраща концертна подія" (7 шоу у Палаці спорту).
По дві статуетки отримали Jerry Heil – "Найкращий відеокліп" ("Додай гучності"), "Найкраща пісня до фільму" ("Вимолив", комедія "Відпустка наосліп") – і Кажанна – "Відкриття року", "Найкращий хіп-хоп хіт" (boy).
На церемонії виступив Хор Заслуженого академічного ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України. Колектив виконав мегамікс із найпопулярніших хітів року: "Смарагдове небо", "Додай гучності", "Не п'яна – закохана".