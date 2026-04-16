Відомий музикант виходить зі складу журі премії YUNA через участь у церемонії зірки тіктоку

15 квітня у київському Палаці "Україна" відбулась 15-та церемонія вручення Національної музичної премії YUNA. Цьогоріч захід не пройшов без скандалів.

Блогер та музикант Ваня Рассел повідомив, що виходить зі складу журі. Він розповів про це на своїй сторінці у Threads та пояснив, чому прийняв таке рішення.

Ваня Рассел був членом журі Національної музичної премії YUNA з 2021 року. Музикант відмовився від цієї ролі через участь у церемонії популярного тікток-блогера Клавдія Петровича, адже той переспівує російські пісні.

Вважаю це неприйнятним у контексті національної культурної події. Для мене важливо зберігати цінності та принципи, які відповідають нинішньому часу. Дякую тим, хто колись у 2021 році дав мені можливість бути причетним до української індустрії,

– зазначив Рассел.

Клавдій Петрович цьогоріч був запрошеним гостем на церемонії вручення музичної премії YUNA, а також пройшовся червоним хідником, про що він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Чоловік називає себе "співаючим алкоблогером". Його акаунт у тіктоці налічує понад 360 тисяч підписників – Клавдій здебільшого публікує туди гумористичний контент.

Наразі блогер інцидент не прокоментував.

