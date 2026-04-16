Блогер и музыкант Ваня Рассел сообщил, что выходит из состава жюри. Он рассказал об этом на своей странице в Threads и объяснил, почему принял такое решение.

Не пропустите YUNA-2026: объявили все имена победителей Национальной музыкальной премии

Ваня Рассел был членом жюри Национальной музыкальной премии YUNA с 2021 года. Музыкант отказался от этой роли из-за участия в церемонии популярного тикток-блогера Клавдия Петровича, ведь тот перепевает русские песни.

Считаю это неприемлемым в контексте национального культурного события. Для меня важно сохранять ценности и принципы, которые соответствуют нынешнему времени. Спасибо тем, кто когда-то в 2021 году дал мне возможность быть причастным к украинской индустрии,

– отметил Рассел.

Клавдий Петрович в этом году был приглашенным гостем на церемонии вручения музыкальной премии YUNA, а также прошелся по красной дорожке, о чем он сообщил на своей странице в инстаграме.

Мужчина называет себя "поющим алкоблогером". Его аккаунт в тиктоке насчитывает более 360 тысяч подписчиков – Клавдий в основном публикует туда юмористический контент.

Сейчас блогер инцидент не прокомментировал.

YUNA-2026: главное о церемонии вручения премии