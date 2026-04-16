Блогер и музыкант Ваня Рассел сообщил, что выходит из состава жюри. Он рассказал об этом на своей странице в Threads и объяснил, почему принял такое решение.
Ваня Рассел был членом жюри Национальной музыкальной премии YUNA с 2021 года. Музыкант отказался от этой роли из-за участия в церемонии популярного тикток-блогера Клавдия Петровича, ведь тот перепевает русские песни.
Считаю это неприемлемым в контексте национального культурного события. Для меня важно сохранять ценности и принципы, которые соответствуют нынешнему времени. Спасибо тем, кто когда-то в 2021 году дал мне возможность быть причастным к украинской индустрии,
– отметил Рассел.
Клавдий Петрович в этом году был приглашенным гостем на церемонии вручения музыкальной премии YUNA, а также прошелся по красной дорожке, о чем он сообщил на своей странице в инстаграме.
Мужчина называет себя "поющим алкоблогером". Его аккаунт в тиктоке насчитывает более 360 тысяч подписчиков – Клавдий в основном публикует туда юмористический контент.
Сейчас блогер инцидент не прокомментировал.
YUNA-2026: главное о церемонии вручения премии
В этом году больше всего побед одержал Артем Пивоваров. Его отметили в номинациях "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа" (The Вуса) и "Лучшее концертное событие" (7 шоу во Дворце спорта).
По две статуэтки получили Jerry Heil – "Лучший видеоклип" ("Добавь громкости"), "Лучшая песня к фильму" ("Вымолил", комедия "Отпуск вслепую") – и Кажанна – "Открытие года", "Лучший хип-хоп хит" (boy).
На церемонии выступил Хор Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины. Коллектив исполнил мегамикс из самых популярных хитов года: "Изумрудное небо", "Добавь громкости", "Не пьяна – влюблена".