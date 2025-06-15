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Show24 Українські зірки Мене ніби знищили, – дружина Юрія Феліпенка з болем відреагувала на його загибель
15 червня, 15:10
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Мене ніби знищили, – дружина Юрія Феліпенка з болем відреагувала на його загибель

Марія Касій

Актор та військовий Юрій Феліпенко загинув на фронті. Його дружина, Катерина Мотрич, прокоментувала трагічну звістку.

Про втрату стало відомо у неділю, 15 червня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини.

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Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили, 
– написала Катерина Мотрич. 

Блогерка додала, що всі деталі прощання з Юрієм Феліпенком і дату поховання вона повідомить згодом. 


Юрій Феліпенко / Фото з інстаграму Катерини Мотрич

Що відомо про стосунки пари

  • Близько шести років тому розпочалась історія кохання Юрія Феліпенка та Катерини Мотрич. Блогерка відвідала кілька вистав за участю актора та вирішила ініціювати їхню зустріч. Юрій погодився піти на побачення.
  • Перша прогулянка пари вулицями Києва тривала 8 годин. Однак стосунки складалися непросто: вони кілька разів розходилися, а потім возз'єднувались. Одна така пауза тривала 8 місяців.
  • Після того, як Юрій Феліпенко мобілізувався, вони зустрілися в Харкові та несподівано вирішили одружитися. Оскільки Юрій вже був військовим, пара розписалася без черги. Це сталось у червні 2024 року.