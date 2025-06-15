"Як же боляче": Цимбалюк, Кошмал та інші зірки емоційно відреагували на загибель Юрія Феліпенка

15 червня українську кіноспільноту сколихнула трагічна звістка – на фронті загинув відомий актор Юрій Феліпенко. Після новини про його смерть колеги, друзі та знайомі масово діляться щемливими спогадами, теплими словами й глибоким сумом через втрату.

Актори, телеведучі, музиканти та інші згадують Феліпенка як талановитого митця, щиру людину й справжнього героя, пише Show 24.

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Так, Анна Кошмал поділилася фото Юрія в інстаграм-сторіс і висловила жаль щодо його загибелі.

Як боляче. Таку світлу й талановиту забрали. Це величезна втрата. Біль та сльози,

– написала акторка.



Анна Кошмал відреагувала на загибель Юрія Феліпенка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Маша Єфросиніна висловила щирі співчуття і наголосила, що загибель Феліпенка є страшенно несправедливою.

Це жах і біль. Саме з Юрія в мене виникло відчуття зародження нової ери сучасних молодих українських акторів. Окрім безумовного таланту, він виявився ще й героєм, захисником нашої країни,

– написала телеведуча.



Маша Єфросиніна відреагувала на загибель Юрія Феліпенка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Промовистий допис в пам'ять про актора також поширив зірка "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов.

Він був талановитим актором і доброю людиною. Вічна слава герою,

– написала колега Феліпенка Ліза Зайцева.



Ліза Зайцева відреагувала на загибель Юрія Феліпенка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анна Саліванчук опублікувала відео з архівними фото Юрія і додала кадри, де зі сльозами на очах розповідає про втрату.

Як таке можливо, я не хочу в це вірити. Загинув неймовірно талановитий актор, дуже добра і вихована людина, прекрасний друг Юрій Феліпенко. Ще 5 днів тому ми записували голосові одне одному і ти казав, що буде все добре, а добре вже не буде ніколи. Люблю тебе сильно, ціную і не вірю. Ти наш герой. Світла пам'ять,

– зазначила акторка.

Тарас Цимбалюк, Надя Дорофєєва, Антоніна Хижняк та інші знаменитості теж висловили співчуття й згадали Юрія Феліпенка. "Чудовий актор та людина", "Як же боляче", "Гинуть найкращі" – писали вони у своїх соцмережах.

Українські зірки відреагували на загибель Юрія Феліпенка / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Феліпенка. Вічна і світла пам'ять.

Напередодні наша редакція писала, як на загибель Юрія Феліпенка відреагувала його дружина, блогерка Катерина Мотрич.