"Як же боляче": Цимбалюк, Кошмал та інші зірки емоційно відреагували на загибель Юрія Феліпенка
- Юрій Феліпенко, відомий український актор, загинув на фронті, викликавши глибокий сум серед колег і друзів.
- Українські зірки, включаючи Анну Кошмал, Машу Єфросиніну та інших, висловили співчуття та згадали його як талановитого актора і героя.
15 червня українську кіноспільноту сколихнула трагічна звістка – на фронті загинув відомий актор Юрій Феліпенко. Після новини про його смерть колеги, друзі та знайомі масово діляться щемливими спогадами, теплими словами й глибоким сумом через втрату.
Актори, телеведучі, музиканти та інші згадують Феліпенка як талановитого митця, щиру людину й справжнього героя, пише Show 24.
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Так, Анна Кошмал поділилася фото Юрія в інстаграм-сторіс і висловила жаль щодо його загибелі.
Як боляче. Таку світлу й талановиту забрали. Це величезна втрата. Біль та сльози,
– написала акторка.
Анна Кошмал відреагувала на загибель Юрія Феліпенка / Скриншот з інстаграм-сторіс
Маша Єфросиніна висловила щирі співчуття і наголосила, що загибель Феліпенка є страшенно несправедливою.
Це жах і біль. Саме з Юрія в мене виникло відчуття зародження нової ери сучасних молодих українських акторів. Окрім безумовного таланту, він виявився ще й героєм, захисником нашої країни,
– написала телеведуча.
Маша Єфросиніна відреагувала на загибель Юрія Феліпенка / Скриншот з інстаграм-сторіс
Промовистий допис в пам'ять про актора також поширив зірка "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов.
Він був талановитим актором і доброю людиною. Вічна слава герою,
– написала колега Феліпенка Ліза Зайцева.
Ліза Зайцева відреагувала на загибель Юрія Феліпенка / Скриншот з інстаграм-сторіс
Анна Саліванчук опублікувала відео з архівними фото Юрія і додала кадри, де зі сльозами на очах розповідає про втрату.
Як таке можливо, я не хочу в це вірити. Загинув неймовірно талановитий актор, дуже добра і вихована людина, прекрасний друг Юрій Феліпенко. Ще 5 днів тому ми записували голосові одне одному і ти казав, що буде все добре, а добре вже не буде ніколи. Люблю тебе сильно, ціную і не вірю. Ти наш герой. Світла пам'ять,
– зазначила акторка.
Тарас Цимбалюк, Надя Дорофєєва, Антоніна Хижняк та інші знаменитості теж висловили співчуття й згадали Юрія Феліпенка. "Чудовий актор та людина", "Як же боляче", "Гинуть найкращі" – писали вони у своїх соцмережах.
Українські зірки відреагували на загибель Юрія Феліпенка / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Феліпенка. Вічна і світла пам'ять.
Напередодні наша редакція писала, як на загибель Юрія Феліпенка відреагувала його дружина, блогерка Катерина Мотрич.