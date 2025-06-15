Актеры, телеведущие, музыканты и другие вспоминают Фелипенко как талантливого актёра, искреннего человека и настоящего героя, пишет Show 24.

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Так, Анна Кошмал поделилась фото Юрия в инстаграм-сторис и выразила сожаление по поводу его гибели.

Как больно. Такую светлую и талантливую забрали. Это огромная потеря. Боль и слезы,

– написала актриса.

Маша Ефросинина выразила искренние соболезнования и подчеркнула, что гибель Фелипенко является ужасно несправедливой.

Это ужас и боль. Именно с Юрия у меня возникло ощущение зарождения новой эры современных молодых украинских актеров. Кроме безусловного таланта, он оказался еще и героем, защитником нашей страны,

– написала телеведущая.

Красноречивый пост в память об актере также распространил звезда "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов.

Он был талантливым актером и добрым человеком. Вечная слава герою,

– написала коллега Фелипенко Лиза Зайцева.



Лиза Зайцева отреагировала на гибель Юрия Фелипенко / Скриншот из инстаграм-сторис

Анна Саливанчук опубликовала видео с архивными фото Юрия и добавила кадры, где со слезами на глазах рассказывает о потере.

Как такое возможно, я не хочу в это верить. Погиб невероятно талантливый актер, очень добрый и воспитанный человек, прекрасный друг Юрий Фелипенко. Еще 5 дней назад мы записывали голосовые друг другу и ты говорил, что будет все хорошо, а хорошо уже не будет никогда. Люблю тебя сильно, ценю и не верю. Ты наш герой. Светлая память,

– отметила актриса.

Тарас Цимбалюк, Надя Дорофеева, Антонина Хижняк и другие знаменитости тоже выразили соболезнования и вспомнили Юрия Фелипенко. "Замечательный актер и человек", "Как же больно", "Гибнут лучшие" – писали они в своих соцсетях.

Украинские звезды отреагировали на гибель Юрия Фелипенко / Скриншоты из инстаграм-сторис

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Фелипенко. Вечная и светлая память.

Накануне наша редакция писала, как на гибель Юрия Фелипенко отреагировала его жена, блогер Екатерина Мотрич.