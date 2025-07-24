Як сьогодні живе Юрій Горбунов, який дебютував на телебаченні у 1999 році

Юрій Горбунов – один із наймедійніших ведучих і акторів країни. Цього року улюбленцю глядачів виповниться 55 років, а чимало з цих років він присвятив своїй кар'єрі.

Народився Горбунов у Новому Роздолі, що на Львівщині, однак дитинство і юність проводив в Івано-Франківській області. Вже у 1992 році закінчив навчання у Київському інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, і почав роботу у драматичному театрі. Як розвивалась кар'єра шоумена, як зав'язались стосунки з Осадчою і де Горбунов зараз, читайте у матеріалі Show24.

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Від УТ-1 до звання заслуженого артиста Україна: як йому це вдалось?

Щоб розвивати свою кар'єру, юний Юрій обрав Київ і переїхав до столиці. Спершу він працював помічником режисера в центрі "Арт-Велес", а потім і сам став режисером клубу "Голлівуд". Крім того, Горбунов уже був ведучим деяких програм: "Три крапки" на УТ-1, а в 1999 році дебютував у прямому ефірі з шоу "Щасливий дзвінок".

Юрій Горбунов у молодості / Фото з інстаграму шоумена

Можливо, не всі пам'ятають, що на початку 2000-х років Маша Єфросиніна та Юрій Горбунов вели ранкове шоу "Підйом".

Маша Єфросиніна та Юрій Горбунов / Фото пресслужби "1+1"

Поступово медійна кар'єра ведучого йшла вгору. Вже у 2005 році чоловік вів на СТБ програму "Питання для чемпіонів", а за рік – з'явився на телеекранах у ранковому проєкті "Сніданок з 1+1" разом із Марічкою Падалко.

Юрій Горбунов і Марічка Падалко / Фото пресслужби "1+1"

Та це ще далеко не весь список проєктів, обличчям яких став Горбунов: "Танці із зірками", "Краса по-українськи", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір", "Голос країни" та "Голос. Діти", потім зайняв тренерське крісло у шоу "Ліга сміху". У 2018 році почала виходити власна програма ведучого – "ШоуЮри".

Та й фільмографія у шоумена чимала: "Завтра буде завтра", "Роман вихідного дня", "Останній москаль", "Село на мільйон", "Скажене весілля", "Великі Вуйки", "Скажені сусіди" тощо.

Юрій Горбунов у фільмі "Скажене весілля-3" / Фото з інстаграму актора

Очевидно, що така велика медійна робота не залишилась поза увагою держави, тому у 2015 році Юрій Горбунов отримав звання заслуженого артиста України.

Юрій Горбунов / Фото пресслужби "1+1"

Перше розлучення та стосунки з Осадчою: що про це відомо?

Першою дружиною ведучого була театральна акторка Людмила, яка старша від чоловіка на 12 років. У шлюбі в пари не народилось спільних дітей, однак Горбунов виховував доньку дружини від попередніх стосунків, як рідну.

Через 20 років спільного життя шлюб розпався. Колись у ЗМІ писали, що причиною розлучення став роман з Катериною Осадчою.

Юрій Горбунов з першою дружиною Людмилою / Фото з відкритих джерел

Для ведучого період розлучення був складним. Сьогодні Горбунов може знайти декілька хвилин на спілкування з колишньою дружиною. Відомо, що жінка проживає у США.

Нещодавно репер YARMAK розповів, що його родина у час війни була на межі розлучення.

А от стосунки з Осадчою у Юрія зав'язались на проєкті "Голос.Діти". Та про їхній роман не знав ніхто. Карти відкрили тоді, коли ведуча завагітніла. На початку 2017 року пара одружилась, а в лютому народився син Іван. До слова, хрещеним батьком хлопчика став Потап. У 2021 році народилась друга дитина подружжя – син Данило.

Юрій Горбунов із синами / Фото з інстаграму телеведучого

У яких скандалах фігурував Горбунов?

Мабуть, найгучнішим скандалом у кар'єрі актора стала історія з серіалом "СМТ Інгулець". Усе почалось з того, що Ігор Кондратюк записав відеозвернення з приводу того, що держава виділила 33 мільйони гривень на знімання згаданої кінострічки, якою керував Горбунов.

Ігор Кондратюк звернувся до Горбунова: дивіться відео онлайн

Та на думку актора, серіал має "підіймати дух і патріотичний настрій" українців, однак публіка цього не підтримала. Крім того, пізніше виявили схожість стрічки з російським серіалом "Жуки". Через це Юрій з командою відмовилися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець".

Згодом стало відомо, що з 2021 року особа Юрія Горбунова перестала існувати для Маші Єфросиніної, з якою він багато років пропрацював на одному телеканалі. Сам актор не вдався до деталей цієї історії.

Нехай вона вам цю історію розповість, і тоді подивитися, хто правий, а хто ні. Просто Маша сказала, але вона забула, що може бути продовження цієї історії. Ось нехай вона розповість, а я послухаю. Я можу це розповісти, але буде некрасиво. Потрібно, щоб прозвучало з перших вуст. Це буде правильно,

– сказав Горбунов.

Чим сьогодні займається Юрій Горбунов?

Телеведучий продовжує працювати у медійній сфері, а також проводить святкові заходи – весілля, корпоративи, дні народження тощо.

Однією з найгостріших тем у суспільстві є мобілізація. Відомо, що актор не служив в армії, бо навчався в той період, коли в театральному інституті перестали брати хлопців в армію. На думку Горбунова, у тилу він зробить більше, ніж на фронті, однак не відкидає, що якщо потрібно буде, то піде воювати.

Юрій Горбунов / Фото з соцмереж

Сьогодні шоумен також займається волонтерством, а у липні цього року отримав відзнаку як "Найкращий телеведучий інфлюєнсер 2025 Blogger Awards".