Стосунки Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової близькі до офіційного завершення. Артистка назвала причину – що призвело до розставання з відомим чоловіком.

Ольга Горбачова оголосила про це у новому інтерв'ю Славі Дьоміну. Артистка повідомила, що саме вона стала ініціаторкою розлучення, передає Show 24.

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Вже 8 місяців Юрій Нікітін та Ольга Горбачова не живуть як чоловік і дружина. Вони перестали жити разом 3 місяці тому. Процес розлучення відбувається поступово, щоб зберегти любов і повагу у стосунках, а також щоб не травмувати дітей.

Зараз у нас процес завершення стосунків. Ми не на офіційній стадії, але до неї близько. Це дуже комплексне питання, воно не пов'язане з третіми особами. Воно пов'язане з моїми особистими процесами. Я весь час намагаюся вирватися з цих стосунків, хоча в мене прекрасний чоловік, але у мене не було більше ресурсу на ці стосунки,

– пояснила Ольга Горбачова.

Співачка зауважила, що за час повномасштабної війни їй доводилось обирати, куди скеровувати ресурс. Раніше їй було нормально залишатись у тіні чоловіка та підтримувати його, але зараз вона вирішила відмовитися від цього.

"Зараз, коли я беру участь в кар'єрі обох доньок і коли я дійшла рішення, що хочу будувати кар'єру в новій країні, я просто в якийсь період зрозуміла, що від чогось я маю відмовитися. Це виявилися мої стосунки. Мені було в них вже складно, було складно і Юрі. Ми дійшли таких висновків, що ми знову спробуємо бути окремо", – зазначила Ольга Горбачова.

Що відомо про стосунки Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової?