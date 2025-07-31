Ольга Горбачова повідомила про розлучення з Юрієм Нікітіним після 9 років шлюбу
- Ольга Горбачова повідомила про розлучення з Юрієм Нікітіним після 9 років шлюбу, зазначивши, що вона стала ініціаторкою розриву через особисті причини.
- Стосунки завершуються поступово, щоб зберегти любов і повагу, не травмуючи дітей. Пара перестала жити разом 3 місяці тому.
- Горбачова вирішила зосередитися на кар'єрі своїх дочок та своїх професійних планах.
Стосунки Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової близькі до офіційного завершення. Артистка назвала причину – що призвело до розставання з відомим чоловіком.
Ольга Горбачова оголосила про це у новому інтерв'ю Славі Дьоміну. Артистка повідомила, що саме вона стала ініціаторкою розлучення, передає Show 24.
До слова Продюсер Юрій Нікітін поділився архівним фото з Вєркою Сердючкою
Вже 8 місяців Юрій Нікітін та Ольга Горбачова не живуть як чоловік і дружина. Вони перестали жити разом 3 місяці тому. Процес розлучення відбувається поступово, щоб зберегти любов і повагу у стосунках, а також щоб не травмувати дітей.
Зараз у нас процес завершення стосунків. Ми не на офіційній стадії, але до неї близько. Це дуже комплексне питання, воно не пов'язане з третіми особами. Воно пов'язане з моїми особистими процесами. Я весь час намагаюся вирватися з цих стосунків, хоча в мене прекрасний чоловік, але у мене не було більше ресурсу на ці стосунки,
– пояснила Ольга Горбачова.
Співачка зауважила, що за час повномасштабної війни їй доводилось обирати, куди скеровувати ресурс. Раніше їй було нормально залишатись у тіні чоловіка та підтримувати його, але зараз вона вирішила відмовитися від цього.
"Зараз, коли я беру участь в кар'єрі обох доньок і коли я дійшла рішення, що хочу будувати кар'єру в новій країні, я просто в якийсь період зрозуміла, що від чогось я маю відмовитися. Це виявилися мої стосунки. Мені було в них вже складно, було складно і Юрі. Ми дійшли таких висновків, що ми знову спробуємо бути окремо", – зазначила Ольга Горбачова.
Що відомо про стосунки Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової?
- Продюсер та артистка познайомилися на роботі. У 2007 році вони зіграли весілля, але вже через два роки розлучилися. У 2011 році Юрій та Ольга знову почали зустрічатися. А в 2016 році вони вдруге одружилися.
- У відносинах Нікітіна й Горбачової були й непрості моменти, зокрема, зрада з боку продюсера.
- Подружжя виховує двох доньок – Поліну та Серафиму.