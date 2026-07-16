Обираю дуже ретельно, – Горбачова після розлучення з Нікітіним заговорила про нові романи

У липні 2025 року стало відомо про те, що український продюсер вдруге розлучається з Ольгою Горбачовою. Вперше пара розійшлась у 2009 році, але через сім років поновила шлюб. Цього ж разу вони ухвалили остаточне рішення.

Хоч і у колишніх коханих є двоє дітей, однак кожен із них продовжує жити далі. В інтерв'ю Марічці Падалко співачка відверто розповіла про подробиці свого особистого життя і чи готова вона до нових стосунків.

Сьогодні Горбачова проживає із доньками у США. У жінки вже були перші побачення з американцями після розриву з Юрієм, а також вона навчилась проводити час наодинці у барах і подорожах.

Ходила на побачення. Я зараз дуже багато подорожую, оскільки Юра під час приїздів сам залишається з молодшою донькою. Я навчилася сама ходити в бари. Помітила, що все життя очікувала, коли мене оберуть. А тепер можу сама підійти до хлопця, який мені сподобався,

– зізналась виконавиця.

Ольга Горбачова / Фото з інстаграму артистки

Ольга не має на меті знайти собі нового обранця. Вона вважає, що її майбутній чоловік існує, однак вони ще не зустрілись. Жінка уже кохає цю людину, а це особливе відчуття прийшло до неї під час медитації.

Однак Горбачова наразі не мріє про весілля. Ба більше, колишня Нікітіна не впевнена, чи взагалі хоче жити знову під одним дахом із чоловіком, однак тему заручин не відкидає.

Після розлучення Ольга та Юрій зберегли хороші стосунки, адже обговорюють між собою нових партнерів.

Ми весь час обговорюємо, які у нас наречені. Я його питаю: "Юро, як там у тебе?" Він каже: "У мене дуже високий стандарт на жінку й поки таку, як ти, не зустрів". А я йому розповіла, що була два тижні в додатку для знайомств і познайомилася з кількома творчими чоловіками,

– підсумувала співачка.

Чому Горбачова та Нікітін розлучились

Причиною першого розлучення пари стала зрада продюсера зі своєю співробітницею. А от щодо другого, то обидва з колишнього подружжя не вдаються у деталі.

На початку червня Юрій Нікітін зізнався, що наразі вони офіційно не розлучені. На це є свої нюанси.