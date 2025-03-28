Юрія Винничука залишили у ПЕН-клубі: Ілларіон Павлюк пішов з організації на знак протесту
- Юрія Винничука залишили у складі Українського ПЕН-клубу, що викликало протест і вихід Ілларіона Павлюка та Лариси Денисенко з організації.
- Рішення про збереження Винничука в ПЕН-клубі було прийнято більшістю голосів на Загальних зборах, хоча його попередньо виключили через риторику, що викликала обурення в суспільстві.
Письменника Юрія Винничука залишили у складі Українського ПЕН-клубу. На знак протесту з організації вийшли Ілларіон Павлюк та Лариса Денисенко.
Письменник та офіцер ЗСУ Ілларіон Павлюк написав заяву на вихід з PEN Ukraine. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, пише Show 24.
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Письменник повідомив, що організація ПЕН-клубу проголосувала проти виключення Юрія Винничука. Для Павлюка це, а також обговорення рішення, стало причиною покинути клуб.
Я вважаю, що правозахисна роль ПЕН – це об'єднувати майстрів слова для захисту прав людини. І що це важливіше, ніж об'єднуватися й захищати одне одного. Але я в меншості. ПЕН прийняв рішення, яке більше пасувало б профспілці. Що теж може бути, чому ні. Просто я вступав не в профспілку,
– написав Ілларіон Павлюк.
Лариса Денисенко теж залишила Український ПЕН
Окрім того, з ПЕН-клубу вийшла письменниця та правозахисниця Лариса Денисенко. Вона нагадала, що учасники організації підтримують читачів, бібліотеки у прифронтових містах, влаштовують події для збору коштів на ЗСУ. Проте, рішення залишити PEN Ukraine вона ухвалила, щоб зберегти репутацію після зневажливої риторики у бік жінок.
Я працюю з темою захисту прав жінок, недопустимістю сексуалізованого насилля. В комунікації листуванням серед членок і членів організації я побачила не лише неприйнятну форму, а і знецінення голосів жінок, особливо жінок молодих, демонстрацію дивовижної привілейованої глухоти, насолоди від своєї свободи, розкутості, свободи висловлень, слова та заперечення вразливості й болі інших,
– підкреслила письменниця.
Лариса Денисенко додала, що ця інтонація не змінилась попри спроби вказати на проблему. Тому вона вирішила "залишатися не у спільноті, а пропонувати зовнішній захист".
Що цьому передувало
- На тлі скандалу з викладачем ЛНУ імені Івана Франка Йосипом Лосем, якого звинуватили у домаганнях та звільнили, Юрій Винничук опублікував статтю "Була колись розпусна епоха". У матеріалі письменник описав випадки домагань й харасменту, які раніше нібито сприймалися як норма. Наприклад, "секс із п'яною, практично непритомною дівчиною ніхто не вважав зґвалтуванням".
- Суспільство обурилось подібною риторикою Юрія Винничука. Його виключили з Українського ПЕН за шкоду репутації та невідповідність цінностям.
- Це рішення спричинило незгоду у самій спільноті. 27 березня провели Загальні збори, на яких Юрія Винничука поновили у ПЕН-клубі. Зі 116 зареєстрованих членів Українського ПЕН лише 42 особи проголосували за виключення письменника з клубу, а більшість – 74 особи – проголосували проти.