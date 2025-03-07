Керівництво організації публічно пояснило своє рішення щодо Юрія Винничука. Повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку PEN Ukraine.

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Так, представники Українського ПЕН вважають, що публічні висловлювання Юрія Винничука суперечать цінностям організації та завдають шкоди репутації.

Український ПЕН не толерує проявів ґендерно зумовленого насильства і дотримується принципів, висловлених у Women's manifesto Міжнародного ПЕН, зокрема у його першому пункті Non-violence. Засадничі поняття поваги до людини та її гідності саме зараз піддаються випробуванням, і сьогодні особливо важливо їх захищати,

– зазначила виконавча рада організації.



Український ПЕН виключив Юрія Винничука з організації / Скриншот з фейсбуку

Для довідки! ПЕН – це абревіатура від англійських слів "Poets, Playwrights, Essayists and Novelists" (поети, драматурги, есеїсти, романісти), що формують слово "pen" – ручка для писання.

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