Керівництво організації публічно пояснило своє рішення щодо Юрія Винничука. Повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку PEN Ukraine.
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Так, представники Українського ПЕН вважають, що публічні висловлювання Юрія Винничука суперечать цінностям організації та завдають шкоди репутації.
Український ПЕН не толерує проявів ґендерно зумовленого насильства і дотримується принципів, висловлених у Women's manifesto Міжнародного ПЕН, зокрема у його першому пункті Non-violence. Засадничі поняття поваги до людини та її гідності саме зараз піддаються випробуванням, і сьогодні особливо важливо їх захищати,
– зазначила виконавча рада організації.
Український ПЕН виключив Юрія Винничука з організації / Скриншот з фейсбуку
Для довідки! ПЕН – це абревіатура від англійських слів "Poets, Playwrights, Essayists and Novelists" (поети, драматурги, есеїсти, романісти), що формують слово "pen" – ручка для писання.
Що відомо про колонку Юрія Винничука, яка обурила українців
- 26 лютого письменник опублікував матеріал "Була колись розпусна епоха", в якому описував випадки, що сьогодні класифікуються як сексуальні домагання та неприйнятна поведінка, але які, за його твердженням, раніше вважалися нормою.
- У тексті письменник, зокрема, стверджував, що в минулому "секс із п'яною, практично непритомною дівчиною ніхто не вважав зґвалтуванням" й написав про інші деталі "розпусної епохи", свідком яких став.
- Публікація з'явилася на тлі резонансного скандалу з Йосипом Лосем – викладачем факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка. Після численних звинувачень у домаганнях до студенток університет звільнив професора.
- Наразі Лось заперечує всі звинувачення та готує судовий позов проти журналістки Катерини Родак, яка стверджує, що у 19-річному віці була жертвою його домагань.