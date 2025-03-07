Руководство организации публично объяснило свое решение относительно Юрия Винничука. Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу PEN Ukraine.

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Так, представители Украинского ПЕН считают, что публичные высказывания Юрия Винничука противоречат ценностям организации и наносят ущерб репутации.

Украинский ПЕН не терпит проявлений гендерно обусловленного насилия и придерживается принципов, высказанных в Women's manifesto Международного ПЕН, в частности в его первом пункте Non-violence. Основополагающие понятия уважения к человеку и его достоинства именно сейчас подвергаются испытаниям, и сегодня особенно важно их защищать,

– отметил исполнительный совет организации.



Украинский ПЕН исключил Юрия Винничука из организации / Скриншот с фейсбука

Для справки! ПЕН – это аббревиатура от английских слов "Poets, Playwrights, Essayists and Novelists" (поэты, драматурги, эссеисты, романисты), что формируют слово "pen" – ручка для письма.

Что известно о колонке Юрия Винничука, которая возмутила украинцев