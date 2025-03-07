Руководство организации публично объяснило свое решение относительно Юрия Винничука. Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу PEN Ukraine.
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Так, представители Украинского ПЕН считают, что публичные высказывания Юрия Винничука противоречат ценностям организации и наносят ущерб репутации.
Украинский ПЕН не терпит проявлений гендерно обусловленного насилия и придерживается принципов, высказанных в Women's manifesto Международного ПЕН, в частности в его первом пункте Non-violence. Основополагающие понятия уважения к человеку и его достоинства именно сейчас подвергаются испытаниям, и сегодня особенно важно их защищать,
– отметил исполнительный совет организации.
Украинский ПЕН исключил Юрия Винничука из организации / Скриншот с фейсбука
Для справки! ПЕН – это аббревиатура от английских слов "Poets, Playwrights, Essayists and Novelists" (поэты, драматурги, эссеисты, романисты), что формируют слово "pen" – ручка для письма.
Что известно о колонке Юрия Винничука, которая возмутила украинцев
- 26 февраля писатель опубликовал материал "Была когда-то развратная эпоха", в котором описывал случаи, что сегодня классифицируются как сексуальные домогательства и неприемлемое поведение, но которые, по его утверждению, ранее считались нормой.
- В тексте писатель, в частности, утверждал, что в прошлом "с*кс с пьяной, практически без сознания девушкой никто не считал изнасилованием" и описал другие детали "развратной эпохи", свидетелем которых стал.
- Публикация появилась на фоне резонансного скандала с Иосифом Лосем – преподавателем факультета журналистики ЛНУ им. Ивана Франко. После многочисленных обвинений в домогательствах к студенткам университет уволил профессора.
- Сейчас Лось отрицает все обвинения и готовит судебный иск против журналистки Екатерины Родак, которая утверждает, что в 19-летнем возрасте была жертвой его домогательств.