В своем материале автор вспомнил о случаях, которые по сегодняшним стандартам трактуются как сексуальные домогательства и неприемлемое поведение, но, по его словам, в прошлом воспринимались как норма. В частности, он рассказал о том, что раньше с*кс "с пьяной, практически без сознания девушкой никто не считал изнасилованием". Эта колонка появилась на фоне скандала вокруг Иосифа Лося, преподавателя ЛНУ им. Ивана Франка, которого обвинили в домогательствах к студенткам факультета журналистики. Его Юрий Винничук в тексте также упомянул. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание "Збруч".

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В публикации Винничук описал проявления сексизма во время своего обучения в школе и на филологическом факультете. По словам писателя, такие случаи тогда не воспринимались как нечто недопустимое, а скорее как обыденность, которая вызывала смех.

Тот преподаватель физики – очень милый остроумный дяденька – мог подойти к ученице и гладить ее по спине, по шее, даже под шеей, при этом что-то напутствуя. Весь класс смеялся, девушка шарилась,
– вспоминал автор в своей колонке.

Он противопоставил прошлое современным реалиям: "Времена, когда такое целомудренное слово, как "дорогуша", может вызвать искреннее возмущение у некоторых журналисточек. Когда на реплику о том, что "ухаживания – это не преступление", ответ феминисток звучит: "Преступление!""".

Юрий Винничук в своей колонке вспомнил о скандале с преподавателем ЛНУ имени Ивана Франка.

Он ее (Екатерину Рудик – 24 Канал) завел в кабинет, гладил ей руку и плел какую-то чушь, поучая, как она должна жить. Ей было неприятно, но она этого ему не сказала и больше к нему в кабинет не заходила. Лосип Йось, как мы его называли, проделывал это со многими другими студентками. Иногда неудачно, как в этом случае, а порой вполне удачно,
– написал он, описывая инцидент.

Комментируя ситуацию с бывшей студенткой Иосифа Лося, писатель заметил: "Упомянутая бывшая студентка, которую пытался соблазнить Лосип, писала, что ей неприятно было, что он к ней прикасается, гладит по руке. Верю, мне тоже было бы неприятно, если бы меня попыталась погладить какая-то тётя. Но в моей юности все это было обыденным делом".

Также он рассказал о собственных наблюдениях из прошлого: "Нет, меня никто не гладил, но учителя не раз обнимали учениц, хлопали их по ягодицам, щипали".

Автор также утверждал, что существуют случаи, когда студентки якобы сами проявляют инициативу в отношениях с преподавателями и добавил: "сколько юных поэтесс стартануло с кроватей и кабинетов членов Союза писателей! Их сотни."

Писатель подчеркнул, что не считает такое поведение правильным и попытался объяснить мотивы написания такого контроверсионного текста: "Я сравниваю эти эпохи не для того, чтобы показать, как когда-то было все просто и примитивно, потому что знаю, что найдутся такие, что читают не головой, а другими частями тела, и перекрутят, будто я считаю все это вполне нормальным. Нет, не считаю. Но почему-то раньше об этом никто не задумывался. Все было в порядке вещей".

Несмотря на такое предостережение, публикация вызвала острую критику среди общественных деятелей и других пользователей. Эксперт по стратегическим коммуникациям Ярема Дух отметил: "Автор "рефлексии" подчеркивает, что "вы же не подумайте, что мне нравится как было раньше", но весь текст кричит, что таки нравится".

Ярема Дух отреагировал на текст Юрия Винничука
Ярема Дух отреагировал на текст Юрия Винничука / Скриншот с фейсбука

Бывшая заместитель министра культуры, молодежи и спорта, народный депутат Украины восьмого созыва Ирина Подоляк резко раскритиковала материал в своем посте в фейсбуке: "Может ли успешный беллетрист иметь гнилое нутро, ноль эмпатии и быть ограниченным умственно? Конечно. Потому что "широким слоям трудового народа" плевать на ценности, на мораль, на то, что общества развиваются, а не сидят головой и ср*кой в старых временах."

Ирина Подоляк прокомментировала текст Юрия Винничука
Ирина Подоляк прокомментировала текст Юрия Винничука / Скриншот с фейсбука

Режиссер Ирина Цилык также выразила свое отношение к публикации, назвав текст Винничука "крайне отвратительным и аморальным".

Ирина Цилык прокомментировала текст Юрия Винничука
Ирина Цилык прокомментировала текст Юрия Винничука / Скриншот с фейсбука

Что известно о ситуации с преподавателем ЛНУ

По делу Иосифа Лося, который отрицает все обвинения в свою сторону, полиция Львовской области начала официальную проверку информации о возможных домогательствах к студенткам. Администрация университета уже отстранила преподавателя от работы до выяснения обстоятельств – он не будет проводить лекции и практические занятия.