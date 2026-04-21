Сьогодні святкувала б 100-річчя: цікаві факти з життя Єлизавети II, які здивують кожного

Сьогодні, 21 квітня, покійній королеві Єлизаветі II могло б виповнитись 100 років. На жаль, вона не дожила до визначного ювілею всього декілька років. Її життя забрали старість та хвороба.

Перед смертю у 2022 році Її Величність встигла завершити всі важливі справи і навіть призначалила нову прем'єр-міністерку. У день народження королеви 24 Канал згадує найцікавіші факти з її біографії, які можуть здивувати кожного. До теми Люба мамо, – Чарльз III виступив з емоційною промовою у 100-й день народження Єлизавети II Вона була першою дитиною, яка народилась у шлюбі герцога Йоркського Альберта та Єлизавети Боуз-Лайон. Коли її мати була на п'ятому місяці вагітності, то потрапила в аварію. Їй дивом вдалось уникнути викидня.

Єлизавета II ніколи не стала б королевою , якби її дядько Едуард VIII не відмовився від трону через кохання з розлученою жінкою. З того моменту її батько посів трон, а Єлизавета стала спадкоємицею "за припущенням". Якби вона та її сестра Маргарет мали б ще одного брата, навіть молодшого за віком, то право на корону мав би він.

Коли монарх помер у 1952 році, Єлизавета з Філіпом перебували у Кенії. Це був один із найрідкісніших моментів, коли монарх успадкував престол, перебуваючи поза межами Великої Британії. Через рік відбулась коронація Єлизавети II. Тоді королева дала дозвіл транслювати церемонію на увесь світ. Єлизавета II дозволила відкрити Букінгемський палац для відвідувачів, а її уряд вперше очолила жінка – Маргарет Тетчер. Зазначимо, що покійна королева за час свого правління встигла побачити як із політичної арени пішли 15 прем'єр-міністрів Британії, 16 президентів США та 7 Пап Римських. 90-ті роки стали справжнім викликом для королівської родини та й особисто для самої Єлизавети II. У 1992 році син королеви герцог Йоркський розійшовся зі своєю дружиною Сарою, а згодом і принцеса Анна оголосила про розлучення з чоловіком із яким пробула у шлюбі 19 років. Ба більше, саме тоді стало відомо, що Чарльз і принцеса Діана нещасливі у подружньому житті. У цей період ще й сталась пожежа в улюбленому Віндзорському замку королеви .

У 2011 році вона поїхала з офіційним візитом до Ірландії. Це був потужний політичний сигнал, який Єлизавета протранслювала у своїй промові, говорячи про важливість примирення та поблажливості.

Королева напередодні Олімпіади 2012 року навіть знялась у фільмі із Джеймсом Бондом. James Bond and The Queen: дивіться відео онлайн У 2015 році Її Величність офіційно стала правителем, який найдовше правив у Британії за всю її історію. Її прабабуся Вікторія була на троні 63 роки та 216 днів.

У 2022 році Єлизавета II відсвяткувала 70-річчя перебування на троні .

Daily Mail у 2025 році опублікувало уривок із книги дворецького королеви. Звідти стало відомо, що вона померла через рак кісткового мозку. Діагноз їй поставили через декілька місяців після смерті принца Філіпа у 2021 році. Лікарі давали їй час до Різдва, однак вона дуже просила медиків, щоб ті продовжили їй життя до платинового ювілею. Так і сталось. Нагадаємо, що Єлизавета II похована у Меморіальній каплиці короля Георга VI. Прощання відбулось 19 вересня 2022 року.