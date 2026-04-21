21 квітня, 19:59
Сьогодні святкувала б 100-річчя: цікаві факти з життя Єлизавети II, які здивують кожного
Основні тези
- Єлизавета II стала королевою після зречення трону її дядьком Едуардом VIII і правила найдовше в історії Британії.
- Королева померла у 2022 році від раку кісткового мозку, залишивши значну спадщину у політиці та культурі.
Сьогодні, 21 квітня, покійній королеві Єлизаветі II могло б виповнитись 100 років. На жаль, вона не дожила до визначного ювілею всього декілька років. Її життя забрали старість та хвороба.
Перед смертю у 2022 році Її Величність встигла завершити всі важливі справи і навіть призначалила нову прем'єр-міністерку. У день народження королеви 24 Канал згадує найцікавіші факти з її біографії, які можуть здивувати кожного.
- Вона була першою дитиною, яка народилась у шлюбі герцога Йоркського Альберта та Єлизавети Боуз-Лайон. Коли її мати була на п'ятому місяці вагітності, то потрапила в аварію. Їй дивом вдалось уникнути викидня.
- Єлизавета II ніколи не стала б королевою, якби її дядько Едуард VIII не відмовився від трону через кохання з розлученою жінкою. З того моменту її батько посів трон, а Єлизавета стала спадкоємицею "за припущенням". Якби вона та її сестра Маргарет мали б ще одного брата, навіть молодшого за віком, то право на корону мав би він.
- Коли монарх помер у 1952 році, Єлизавета з Філіпом перебували у Кенії. Це був один із найрідкісніших моментів, коли монарх успадкував престол, перебуваючи поза межами Великої Британії. Через рік відбулась коронація Єлизавети II. Тоді королева дала дозвіл транслювати церемонію на увесь світ.
- Єлизавета II дозволила відкрити Букінгемський палац для відвідувачів, а її уряд вперше очолила жінка – Маргарет Тетчер. Зазначимо, що покійна королева за час свого правління встигла побачити як із політичної арени пішли 15 прем'єр-міністрів Британії, 16 президентів США та 7 Пап Римських.
- 90-ті роки стали справжнім викликом для королівської родини та й особисто для самої Єлизавети II. У 1992 році син королеви герцог Йоркський розійшовся зі своєю дружиною Сарою, а згодом і принцеса Анна оголосила про розлучення з чоловіком із яким пробула у шлюбі 19 років. Ба більше, саме тоді стало відомо, що Чарльз і принцеса Діана нещасливі у подружньому житті. У цей період ще й сталась пожежа в улюбленому Віндзорському замку королеви.
- У 2011 році вона поїхала з офіційним візитом до Ірландії. Це був потужний політичний сигнал, який Єлизавета протранслювала у своїй промові, говорячи про важливість примирення та поблажливості.
- Королева напередодні Олімпіади 2012 року навіть знялась у фільмі із Джеймсом Бондом.
- У 2015 році Її Величність офіційно стала правителем, який найдовше правив у Британії за всю її історію. Її прабабуся Вікторія була на троні 63 роки та 216 днів.
- У 2022 році Єлизавета II відсвяткувала 70-річчя перебування на троні.
- Daily Mail у 2025 році опублікувало уривок із книги дворецького королеви. Звідти стало відомо, що вона померла через рак кісткового мозку. Діагноз їй поставили через декілька місяців після смерті принца Філіпа у 2021 році. Лікарі давали їй час до Різдва, однак вона дуже просила медиків, щоб ті продовжили їй життя до платинового ювілею. Так і сталось.
Нагадаємо, що Єлизавета II похована у Меморіальній каплиці короля Георга VI. Прощання відбулось 19 вересня 2022 року.