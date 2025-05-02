Дуже серйозна історія, – Притула вперше прокоментував замах на Стерненка

1 травня на відомого громадського активіста й волонтера Сергія Стерненка скоїли замах з вогнепальної зброї. Куля пройшла навиліт і, на щастя, не зачепила життєво важливих органів.

Цей інцидент прокоментував колега Стерненка, волонтер Сергій Притула. Повідомляє Show 24 з посиланням на Radio NV.

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Сергій Притула назвав напад на Стерненка "логічною та очікуваною подією".

Велике щастя, що постріл був лише один і стрілок була не зовсім вмілою,

– зазначив волонтер.

Він також пояснив імовірні мотиви замаху. Притула вважає, що Сергій Стерненко став об'єктом для російських атак з огляду на результативність його роботи.

Щодо Стерненка все просто. Близько 170 тисяч FPV-дронів, які за його ініціативи були відправлені на передову – це дуже серйозна історія. FPV-дрон став засобом ураження номер один на полі бою за останні півтора року. Ліквідація Сергія суттєво вплинула б на закупівлі та логістику десятків тисяч дронів щомісяця. Для росіян це був би значний виграш у протистоянні спецслужб,

– сказав громадський діяч.

Інтерв'ю з Сергієм Притулою: дивіться відео онлайн

Що відомо про напад на Сергія Стерненка

Волонтера та активіста намагалася вбити жінка. Вона здійснила постріл з нелегальної короткоствольної зброї.

Під час розслідування підозрювана визнала свою причетність до злочину. За її словами, вона діяла за вказівкою чоловіка, який видавав себе за співробітника СБУ і переконав її, що Стерненко – зрадник.

Адвокат нападниці повідомив, що її завербували російські спецслужби, які фінансували операцію через банківські перекази. Підозрювана зараз співпрацює зі слідством.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня без права внесення застави.

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