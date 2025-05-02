Этот инцидент прокомментировал коллега Стерненко, волонтер Сергей Притула. Сообщает Show 24 со ссылкой на Radio NV.

Вас также может заинтересовать Анну Алхим попросили спеть песню на украинском языке: реакция блогера возмутила сеть

Сергей Притула назвал нападение на Стерненко "логичным и ожидаемым событием".

Большое счастье, что выстрел был только один и стрелок была не совсем умелой,

– отметил волонтер.

Он также объяснил вероятные мотивы покушения. Притула считает, что Сергей Стерненко стал объектом для российских атак учитывая результативность его работы.

Относительно Стерненко все просто. Около 170 тысяч FPV-дронов, которые по его инициативе были отправлены на передовую – это очень серьезная история. FPV-дрон стал средством поражения номер один на поле боя за последние полтора года. Ликвидация Сергея существенно повлияла бы на закупки и логистику десятков тысяч дронов ежемесячно. Для россиян это был бы значительный выигрыш в противостоянии спецслужб,

– сказал общественный деятель.

Интервью с Сергеем Притулой: смотрите видео онлайн

Что известно о нападении на Сергея Стерненко

Волонтера и активиста пыталась убить женщина. Она произвела выстрел из нелегального короткоствольного оружия.

В ходе расследования подозреваемая признала свою причастность к преступлению. По ее словам, она действовала по указанию мужчины, который выдавал себя за сотрудника СБУ и убедил ее, что Стерненко – предатель.

Адвокат нападавшей сообщил, что ее завербовали российские спецслужбы, которые финансировали операцию через банковские переводы. Подозреваемая сейчас сотрудничает со следствием.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня без права внесения залога.

Более подробный материал о всем, что известно о нападении на Стерненко – читайте на нашем сайте.