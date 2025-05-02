Этот инцидент прокомментировал коллега Стерненко, волонтер Сергей Притула. Сообщает Show 24 со ссылкой на Radio NV.
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Сергей Притула назвал нападение на Стерненко "логичным и ожидаемым событием".
Большое счастье, что выстрел был только один и стрелок была не совсем умелой,
– отметил волонтер.
Он также объяснил вероятные мотивы покушения. Притула считает, что Сергей Стерненко стал объектом для российских атак учитывая результативность его работы.
Относительно Стерненко все просто. Около 170 тысяч FPV-дронов, которые по его инициативе были отправлены на передовую – это очень серьезная история. FPV-дрон стал средством поражения номер один на поле боя за последние полтора года. Ликвидация Сергея существенно повлияла бы на закупки и логистику десятков тысяч дронов ежемесячно. Для россиян это был бы значительный выигрыш в противостоянии спецслужб,
– сказал общественный деятель.
Интервью с Сергеем Притулой: смотрите видео онлайн
Что известно о нападении на Сергея Стерненко
- Волонтера и активиста пыталась убить женщина. Она произвела выстрел из нелегального короткоствольного оружия.
- В ходе расследования подозреваемая признала свою причастность к преступлению. По ее словам, она действовала по указанию мужчины, который выдавал себя за сотрудника СБУ и убедил ее, что Стерненко – предатель.
- Адвокат нападавшей сообщил, что ее завербовали российские спецслужбы, которые финансировали операцию через банковские переводы. Подозреваемая сейчас сотрудничает со следствием.
- Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня без права внесения залога.
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