Відомий актор Жан Рено написав книгу про викрадених українських дітей: "Я був шокований"

Відомий французький актор і письменник Жан Рено презентував свій новий роман "Втеча" (L'Évasion), у якому згадується викрадення українських дітей російськими окупантами.

Ідея книги виникла після того, як він дізнався про реальні історії українських дітей, яких незаконно вивезли з країни. Роман вийшов на початку квітня у французькому видавництві XO Éditions.

Коли я почув про цю історію (у 2024 році кількома неурядовими організаціями, що працюють із цією темою, було ідентифіковано 19 546 викрадених українських дітей, – 24 Канал), я був надзвичайно шокований. Мені здалося це божевіллям – викрадати цих дітей, щоб промивати їм мізки. Я не займаюся політикою, я хотів зробити з цього роман,

– розповів письменник в інтерв'ю французькому телеканалу Télé 7.

У центрі сюжету – Емма, колишня масажистка, яку вербує французька служба зовнішньої розвідки DGSE. Вона відправляється до Сибіру, щоб проникнути до так званого "реабілітаційного табору" для українських підлітків і задокументувати докази злочинів Росії.

Що Жан Рено говорив про Україну?

У 2018 році актор відвідав Україну під час зйомок фільму "Холодна кров" – спільного українсько-французького проєкту.

Знімання стрічки проходили в різних локаціях, зокрема в Карпатах (на озері Синевир), у Києві, а також у Нью-Йорку та Канаді. Згадуючи поїздку, Жан Рено розповідав, що Карпати справили на нього сильне враження. Він відзначав неймовірні краєвиди. Окремо актор підкреслював гостинність українців – їхню доброзичливість і тепле ставлення до знімальної команди.