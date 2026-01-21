Женя Кот опинився на операційному столі та показав фото

У соцмережах Женя Кот почав публікувати світлини до операції та після неї. Він навіть показав хірурга, який проводив оперативне втручання.

З дописів Кота можна зробити висновок, що нічого серйозного не трапилось, а операцію проводили на вусі. Зокрема це демонстрував сам Євген у своєму інстаграмі.

Як відомо, хореограф давно мріяв про цю операцію, але наважився лиш тепер. За словами Кота, все пройшло успішно, однак зараз трішки відчуває біль.

Євгена Кота прооперували / Фото з інстаграму танцівника

Операція минула успішно. Вже давно мав її зробити і ось видався час. Трохи болить, але то не проблема, пройде,

– заспокоїв своїх шанувальників Євген.

Подробицями чоловік не ділився, однак відомо, що операцію проводили на вусі. Про це свідчить відео, яке він опублікував.

Жені Коту провели операцію на вусі: дивіться відео онлайн

Зараз на танцівника чекає етап відновлення. Його уже виписали додому, однак наразі йому не можна тренуватись та співати.

Нещодавно переніс операцію переможець 11 сезону "Голосу країни" Сергій Лазановський. Для чого було оперативне втручання – невідомо, та співак запевнив у соцмережах, що це було планово.

