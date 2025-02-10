Важливий крок, – Ziferblat публічно звернувся до Тіни Кароль та інших учасників Нацвідбору-2025

8 лютого в Україні відгримів фінал Національного відбору на Євробачення-2025. Переможцями музичного конкурсу став гурт Ziferblat.

Після Нацвідбору-2025 музиканти зробили важливу заяву. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ziferblat.

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Так, переможці Національного відбору на Євробачення-2025 поширили "пост виняткової вдячності".

У кадрі нас троє, але за кулісами нас сотні тисяч. Ми з вами зробили важливий крок для музики України, у найбільш потрібний для цього момент. Доля довірила світ останнім з нас,

– зазначили Ziferblat.

Вони подякували суспільному мовнику та креативному продюсеру Нацвідбору Герману Неонову.

Тіно (Тіна Кароль – 24 Канал), це було… ти дотична до самої схеми пісні. Настільки все серйозно. Тож великі обійми,

– додали музиканти.

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Також Даниїл, Валентин та Федір звернулися до Джамали, Сергія Танчинця та Катерини Павленко.

Дякуємо нашим українським музикантам/музиканткам, які сиділи у журі. Вони беруть велику відповідальність на себе, але цей жест буде з нами на все життя, ми не забудемо наскільки цінна була саме їхня роль у бажанні безкорисно допомогти іншим молодим музикантам отримати свій шанс. Ще минулого року, а тепер й зараз,

– написали Ziferblat.

Крім того, окрему шану переможці Нацвідбору-2025 висловили своїй великій команді: бек-вокалу, звукорежисеру, режисеру кліпу та номеру, "флористу"-постановнику декорації тощо.

Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення 2025 відбудеться вже в травні в Базелі, Швейцарія. Україна та ще 37 країн змагатимуться за перемогу в конкурсі. Зауважимо, що букмекери вже ставлять свої ставки на переможця пісенного конкурсу. Після яскравого Нацвідбору на Євробачення 2025 Ziferblat з піснею Bird of pray прогнозують 7 місце.